Энберт о чемпионате России: «Это будет важный турнир для Петросян, проверка перед Олимпийскими играми»

Энберт: для Петросян чемпионат России будет проверкой перед Олимпийскими играми.

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт поделился ожиданиями от чемпионата России в женском одиночном катании.

«В женском одиночном катании это будет важный турнир для Аделии Петросян. Такая проверка перед Олимпийскими играми. Наверное, они уже будут выставлять контент, похожий на тот, который будет на Олимпиаде. Будут уже пробовать ультра‑си в компоновке, удобной для себя. Интересно посмотреть на Аделию.

Конечно, интересно будет посмотреть на Дарью Садкову, Алису Двоеглазову, Дину Хуснутдинову. Но я думаю, что пока им будет сложно бороться с Аделией Петросян и Алиной Горбачевой. Если все девочки заявят ультра‑си и их выполнят, то, конечно, Алина и Аделия для меня выглядят явными лидерами. Но Алина снялась, поэтому остается только Аделия, которая выглядит лидером, если все в порядке и все сложилось с подготовкой, – сказал Энберт.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoАлина Горбачева
женское катание
logoАлиса Двоеглазова
logoсборная России
logoчемпионат России
logoАделия Петросян
logoДарья Садкова
logoОлимпиада-2026
Александр Энберт
logoДина Хуснутдинова
