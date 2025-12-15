Энберт о чемпионате России: «Это будет важный турнир для Петросян, проверка перед Олимпийскими играми»

Энберт: для Петросян чемпионат России будет проверкой перед Олимпийскими играми.

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт поделился ожиданиями от чемпионата России в женском одиночном катании.

«В женском одиночном катании это будет важный турнир для Аделии Петросян . Такая проверка перед Олимпийскими играми. Наверное, они уже будут выставлять контент, похожий на тот, который будет на Олимпиаде . Будут уже пробовать ультра‑си в компоновке, удобной для себя. Интересно посмотреть на Аделию.

Конечно, интересно будет посмотреть на Дарью Садкову, Алису Двоеглазову , Дину Хуснутдинову. Но я думаю, что пока им будет сложно бороться с Аделией Петросян и Алиной Горбачевой . Если все девочки заявят ультра‑си и их выполнят, то, конечно, Алина и Аделия для меня выглядят явными лидерами. Но Алина снялась, поэтому остается только Аделия, которая выглядит лидером, если все в порядке и все сложилось с подготовкой, – сказал Энберт.