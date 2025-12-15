Энберт о чемпионате России: «Это будет важный турнир для Петросян, проверка перед Олимпийскими играми»
Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт поделился ожиданиями от чемпионата России в женском одиночном катании.
«В женском одиночном катании это будет важный турнир для Аделии Петросян. Такая проверка перед Олимпийскими играми. Наверное, они уже будут выставлять контент, похожий на тот, который будет на Олимпиаде. Будут уже пробовать ультра‑си в компоновке, удобной для себя. Интересно посмотреть на Аделию.
Конечно, интересно будет посмотреть на Дарью Садкову, Алису Двоеглазову, Дину Хуснутдинову. Но я думаю, что пока им будет сложно бороться с Аделией Петросян и Алиной Горбачевой. Если все девочки заявят ультра‑си и их выполнят, то, конечно, Алина и Аделия для меня выглядят явными лидерами. Но Алина снялась, поэтому остается только Аделия, которая выглядит лидером, если все в порядке и все сложилось с подготовкой, – сказал Энберт.