Александр Жулин: «Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Зачем нам превращаться в Северную Корею?»

Жулин считает, что Олимпиаду-2026 обязательно нужно показывать в России.

Телеканал «Матч ТВ» направил коммерческое предложение в Международный олимпийский комитет (МОК) по покупке прав на трансляцию зимних Олимпийских игр.

«Предстоящую Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Зачем нам превращаться в Северную Корею? Я там бывал, и мне очень не хотелось бы такое видеть у нас.

Нам нужно знать, что происходит в мире. Олимпийские игры всегда считались вершиной спорта.

В этом вопросе у каждого человека может быть свое мнение. Думаю, все должны понимать, что закрываться от остального мира нам нельзя.

Сейчас ситуация сложная, но мы обязательно вернемся на международные соревнования. Тогда это будет и наш праздник спорта», — сказал тренер сборной России по фигурному катанию Александр Жулин.