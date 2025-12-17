  • Спортс
  • Гусева и Овчинников о короткой программе: «Знали, что под эту музыку катал Ханю, и решили поставить. Он какую-нибудь фигню не выберет»
Гусева и Овчинников о короткой программе: «Знали, что под эту музыку катал Ханю, и решили поставить. Он какую-нибудь фигню не выберет»

Гусева и Овчинников: взяли музыку для короткой, потому что под нее катался Ханю.

Фигуристы-парники Таисия Гусева и Даниил Овчинников рассказали, что на выбор музыки для их короткой программы повлияло то, что под нее катался двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

Пара исполняет программу под музыку композитора Сигэру Умэбаяси.

– Расскажите немного о своих программах.

Гусева: Короткая программа у нас в японском стиле, Юдзуру Ханю катал под эту музыку. Произвольная программа – не знаю даже, как объяснить. Просто красивая музыка.

Овчинников: Евгений Плющенко катался под музыку из нашей произвольной. Музыка со сменой настроения. Она более заряженная, где-то более лиричная. Я думаю, она нам подходит.

– Какую программу вам больше нравится катать?

Гусева: Короткую.

Овчинников: Мне, наверное, произвольную больше нравится.

– Ваша короткая программа – это посвящение Юдзуру Ханю, получается?

Гусева: Нет, это не программа-посвящение. Просто нашли музыку, посмотрели то, что катал Юдзуру Ханю. Мы знали, что он катал под нее. И все, решили поставить.

Овчинников: Ну да, Юдзуру Ханю фигню какую-нибудь не выберет, правильно? Как-то мы взяли его музыку. Хорошая музыка, тематика есть японского стиля, его фирменного, можно сказать. Стараемся чувствовать себя японцами в этой программе, ха-ха.

– Часто ли пересматриваете эту программу Ханю?

Овчинников: Когда был в одиночном, то очень часто пересматривал. Именно вот эту японскую программу очень часто пересматривал. Потом, понятное дело, время немного прошло, в пары перешел. Ну и Юдзуру со спортом закончил. Поэтому раньше пересматривал, а сейчас – нет.

Гусева: Больше смотрю сейчас трансляции международных стартов — и взрослых и юниоров. Конечно, Илья Малинин – это просто отдельный вид искусства. Я всех смотрю. <...>

– Что хотели бы взять у Юдзуру?

Гусева: Наверное, тройной аксель и попытки четверного акселя.

Овчинников: Мне очень нравились тулуп и сальхов четверные, как он прыгал.

– Что насчет личных качеств?

Овчинников: Меня всегда удивляло в нем то, что, несмотря на то, что он в 2014 году выиграл Олимпиаду, все равно пошел на вторые Игры и тоже их выиграл.

Просто многие спортсмены после выигранных Олимпийских игр заканчивают со спортом. Считают, что все, цель выполнена, можно пойти отдохнуть. Меня удивляет именно то, что он настолько спортсмен и пошел на вторую Олимпиаду.

Гусева: И потом была еще третья Олимпиада в 2022 году! Это просто поражает.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
