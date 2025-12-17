  • Спортс
  • Бестемьянова о женском катании: «Это не спад произошел – просто в момент, когда выступали Косторная, Щербакова и Трусова, нам казалось, что так и будет всегда»
Бестемьянова о женском катании: «Это не спад произошел – просто в момент, когда выступали Косторная, Щербакова и Трусова, нам казалось, что так и будет всегда»

Бестемьянова: не считаю, что произошел спад в российском женском катании.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова не согласна с мнением, что женское фигурное катание в России находится на спаде.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин заявил: «Недавно у нас были великие Трусова, Щербакова и Валиева. Сейчас девушек такого калибра нет и близко».

«Я не считаю так. Это не спад произошел, а просто в тот момент, когда выступали Косторная, Щербакова и Трусова, нам казалось, что так и будет всегда. Девочки очень талантливые.

Просто сейчас какое-то время не было таких талантливых, но они все равно есть – замечательные, прыгающие четверные прыжки в юниорском спорте и во взрослом. Это не от уровня, это от того, что более талантливые, менее талантливые ученики приходят к нашим тренерам.

Не думаю, что на наш уровень влияет недопуск. Федерация фигурного катания России делает очень много для того, чтобы наш спорт был таким популярным в стране: его показывают по телевидению, проводится огромное количество соревнований с большими призовыми, что очень стимулирует спортсменов. Если недопуск будет еще несколько лет, это, конечно, скажется. Но пока удается как-то балансировать.

Да, раньше отрыв в баллах был больше, потому что наши сразу стали делать ультра-си, привезли их на международный уровень, и там не очень были к этому готовы. Но сейчас несколько зарубежных фигуристок прыгают элементы ультра-си.

Не в тех количествах, в которых это делала Трусова, но в связи с тем, что подняли возраст фигуристок, которые могут выступать во взрослых международных соревнованиях, очень сложно удержать то количество четверных, которое девочки выучивают в юниорском спорте. Поэтому немножко снизилось количество ультра-си.

Но на международной арене есть достаточное количество фигуристок, которые могут исполнять ультра-си, и борьба с ними будет очень трудной», — сказала Бестемьянова.

Я скучаю по чемпионату России, который что-то значил

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoАлена Косторная
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoАнна Щербакова
logoНаталья Бестемьянова
женское катание
logoсборная России
