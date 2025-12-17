Первый канал не показывает жеребьевку чемпионата России по фигурному катанию. Ранее ФФККР сообщала, что трансляция будет
Первый канал не показывает жеребьевку чемпионата России по фигурному катанию-2026, который стартует в четверг.
Жеребьевка стартовала 17 декабря в 20:00 по московскому времени. На сайте телеканала трансляция отсутствует. В 2024 году жеребьевка ЧР была показана в прямом эфире.
10 декабря Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявляла, что жеребьевку будут показывать и в этом году: «Что касается жеребьевки, то прямую трансляцию будет вести Первый канал на сайте».
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.
