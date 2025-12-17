Первый канал не показывает жеребьевку чемпионата России по фигурному катанию. Ранее ФФККР сообщала, что трансляция будет

Первый канал не транслирует жеребьевку чемпионата России по фигурному катанию.

Первый канал не показывает жеребьевку чемпионата России по фигурному катанию-2026, который стартует в четверг.

Жеребьевка стартовала 17 декабря в 20:00 по московскому времени. На сайте телеканала трансляция отсутствует. В 2024 году жеребьевка ЧР была показана в прямом эфире.

10 декабря Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявляла, что жеребьевку будут показывать и в этом году: «Что касается жеребьевки, то прямую трансляцию будет вести Первый канал на сайте».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.