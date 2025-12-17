  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Никита Михайлов: «Верю в возвращение Трусовой. Те, кто закончили со спортом, не прыгают такие вещи, как она – особенно после родов»


Никита Михайлов: «Верю в возвращение Трусовой. Те, кто закончили со спортом, не прыгают такие вещи, как она – особенно после родов»

Хореограф Михайлов: верю, что Трусова вернется на соревнования.

Хореограф Никита Михайлов считает, что серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова может возобновить соревновательную карьеру. 

В августе этого года у Трусовой и ее мужа Макара Игнатова родился сын. 

– Про возвращение Косторной с Георгием Куницей мы уже знаем. Но ведь и по Саше Трусовой так сходу и не скажешь, что она отказалась от планов вернуться.

– Абсолютно с вами согласен.

– Верите, что возможно возвращение Александры?

– Конечно! Скажу так – мне кажется, ее тройной лутц – тройной тулуп и тройной лутц – тройной риттбергер отвечают на все такие вопросы сами за себя. Те, кто закончили со спортом, такие вещи не прыгают, особенно после родов. Саша успела так быстро восстановиться, что мы дополнительно усилили ее программу по сравнению с тем, что ставили изначально, – сказал Михайлов.

Александра Игнатова: «Я не считаю, что моя эра закончена»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Никита Михайлов
женское катание
logoсборная России
logoАлександра Игнатова (Трусова)
