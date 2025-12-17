1

Александр Коган: «Уверен, что в ближайшее время российские фигуристы будут выступать на международной арене»

Коган уверен, что российские фигуристы скоро вернутся на мировую арену.

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган выразил уверенность, что российские фигуристы скоро вернутся на международные старты.

«Уверен, что в ближайшее время мы с вами будем выступать на международной арене. Очень надеюсь, что и каждый из вас сможет показать там наилучшее катание.

На льду «Юбилейного» уже завтра начнутся настоящие баталии. Желаю занять то место, на которые вы с тренерами рассчитываете», – сказал Коган на жеребьевке чемпионата России.

Чемпионат России по фигурному катанию-2026 пройдет с 18 по 21 декабря. 

Я скучаю по чемпионату России, который что-то значил

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
