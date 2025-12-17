Коган уверен, что российские фигуристы скоро вернутся на мировую арену.

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ) Александр Коган выразил уверенность, что российские фигуристы скоро вернутся на международные старты.

«Уверен, что в ближайшее время мы с вами будем выступать на международной арене. Очень надеюсь, что и каждый из вас сможет показать там наилучшее катание.

На льду «Юбилейного» уже завтра начнутся настоящие баталии. Желаю занять то место, на которые вы с тренерами рассчитываете», – сказал Коган на жеребьевке чемпионата России.

Чемпионат России по фигурному катанию-2026 пройдет с 18 по 21 декабря.

