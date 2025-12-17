Гусева и Овчинников об обнуленных поддержках на Гран-при: значит, так надо.

Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников, выступающие в парном катании, высказались о том, что судьи обнулили им поддержки на этапах Гран-при России среди юниоров.

– На обоих этапах Гран-при вам обнулили поддержку. Что думаете по этому поводу?

Овчинников: Очень много слов уже было сказано об этих поддержках…

Гусева: Значит, так надо. Мы не имеем права допускать, чтобы нашли согнутый локоть. Этого не надо.

Овчинников: Но если судьи так решили, то мы согласны с этим решением и никак не хотим спорить с ними.

– Как работали над поддержками после этого?

Овчинников: Я работал над локтевыми суставами. Растягивал бицепсы, закачивал трицепс, чтобы локоть стабильнее смотрелся в поддержках, чтобы четко все было. Подсказывали тоже. Старался максимально вытягивать, чтобы не было никаких вопросов.

Гусева: То же самое. Я с ним в паре катаюсь, поэтому толком отличий нет, работаем вместе, ха-ха.

– Было ли страшно делать этот элемент после обнулений?

Овчинников: Скорее всего, в Омске срыв элемента произошел именно по этой причине. Потому что в Омске тяжело было ехать именно мне, со всеми этими поддержками.

Перед каждой поддержкой я думал именно о том, чтобы снова не случился такой инцидент. Но, как говорится, чего больше всего боишься, то, скорее всего, и произойдет...

Гусева: Как это и произошло.

Овчинников: Но это тоже опыт, я сделал из этого какие-то свои выводы. Надо просто идти, выполнять свою работу и не думать ни о чем.

– Максим Траньков писал пост в вашу поддержку. Обсуждали ли ситуацию с ним лично?

Овчинников: Он сказал голову не забивать. Сказал, что до нас просто докопались, если кратко говоря.

Гусева: Сказал не забивать голову всем этим, работать дальше, в таком же режиме.

– Дал ли Максим вам какой-нибудь технический совет?

Овчинников: После Казани... Опять же, я не хочу спорить с решением судей, потому что мы уважаем их работу, и не хотелось бы давать какие-то комментарии по поводу согнутого или нет локтя. Если судьи так решили, то локоть был согнут. Поэтому как-то так.

Траньков о судействе на Гран-при в Казани: «Несправедливо лишать Гусеву и Овчинникова золота таким образом. Все, кто понимают парное катание, называют это решение бредом»