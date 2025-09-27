Вероника Жилина посетила юниорский Гран-при в Азербайджане: «Спасибо большое за приглашение»

Вероника Жилина посетила юниорский этап Гран-при в Азербайджане.

Соревнования по фигурному катанию проходили в Баку с 24 по 26 сентября.

«Была рада сегодня (26 сентября – Спортс’’) посетить первый ЮГП в Азербайджане. Спасибо большое за приглашение Фуаду Нагиеву – президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана, Гюнель Бадаловой – генеральный секретарь ф. к. зимних видов спорта Азербайджана и Игорю Луканину – спортивный директор по ф. к. зимних видов спорта Азербайджана!» – написала Жилина в соцсети.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не одобрила переход Жилиной в сборную Азербайджана. 17-летняя фигуристка является победителем финала Гран-при России-2022/2023 среди юниорок.

Фото: instagram.com/_veronikazhilina_ /