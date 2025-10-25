Александр Плющенко лидирует на турнире в Наро-Фоминске по первому спортивному разряду. Он единственный участник

Александр Плющенко выиграл короткую программу на турнире в Наро-Фоминске.

В соревнованиях под эгидой Федерации фигурного катания Московской области участвуют 5 фигуристов в четырех разрядах.

12-летний Плющенко выступает по первому спортивному разряду среди юношей.

В короткой программе он чисто прыгнул сольные двойной аксель и тройной флип, а также каскад тройной лутц – двойной тулуп. За прокат он получил 63,42 балла.