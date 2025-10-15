Плющенко показал, как тренирует сына Александра: «У нас с ним свой путь. Никуда не спешим, тренируемся по сценарию моего спортивного пути»

Евгений Плющенко показал, как тренирует сына Александра.

«Многих интересует, как я тренирую своего сына! У нас с ним свой путь! Мы никуда не спешим, а тренируемся по сценарию моего спортивного пути! Проходя травмы и все препятствия вместе и как отец и сын, и как тренер и спортсмен!

Путь наш непростой, но точно интересный и увлекательный! Посмотрим, что из этого выйдет!» – написал двукратный олимпийский чемпион, тренер.

Видео опубликовано в телеграм-канале Евгения Плющенко .

