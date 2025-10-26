Костылева победила на турнире в Наро-Фоминске, исполнив тройной аксель и три четверных в произвольной программе

Костылева победила на турнире в Наро-Фоминске, исполнив в прокате 4 ультра-си.

В произвольной программе на соревнованиях в Московской области она прыгнула тройной аксель, четверной тулуп, секвенцию четверной сальхов – двойной аксель и каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов во второй половине программы.

За технику она набрала 99,96 балла, общая оценка – 161,04 балла.

Накануне в короткой программе Костылева исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп, но сделала «бабочку» на тройном риттбергере.

По сумме двух программу 14-летняя фигуристка получила 226,73 балла. Она опередила Яну Асташенкову, занявшую второе место, на 30 баллов.