Елена Костылева вернула прошлогоднюю короткую программу.
К новому сезону фигуристке из группы Евгения Плющенко поставили программу под песни Леди Гаги – Poker Face и Bad Romance.
Однако на турнире в Наро-Фоминске Костылева вышла с постановкой Voilà, с которой выступала в прошлом сезоне и выиграла первенство России среди юниоров.
После первого соревновательного дня Костылева лидирует по КМС с оценкой 65,69 балла.
Суета вокруг номера Костылевой: штаб Плющенко отрекся от дизайна платья, за дело взялась мама
