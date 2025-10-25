ISU: «Россияне и белорусы могут участвовать в олимпийской квалификации. Для других соревнований ограничения сохраняются»
ISU сообщил, что ограничения для россиян и белорусов продолжают действовать.
Ранее «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что российских фигуристов могут допустить к турнирам под эгидой ISU в 2026 году.
«Нейтральные атлеты из России и Беларуси, согласно правилам, на данный момент могут участвовать в олимпийской квалификации по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Для других международных соревнований продолжают действовать текущие ограничения», – заявили в Международном союзе конькобежцев.
Так что, теперь Россия – после важных побед в суде – вернется в мировой спорт?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
