ISU: «Россияне и белорусы могут участвовать в олимпийской квалификации. Для других соревнований ограничения сохраняются»

ISU сообщил, что ограничения для россиян и белорусов продолжают действовать.

Ранее «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что российских фигуристов могут допустить к турнирам под эгидой ISU в 2026 году.

«Нейтральные атлеты из России и Беларуси, согласно правилам, на данный момент могут участвовать в олимпийской квалификации по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Для других международных соревнований продолжают действовать текущие ограничения», – заявили в Международном союзе конькобежцев.

Так что, теперь Россия – после важных побед в суде – вернется в мировой спорт?