«Неделя тренировок в Воронеже прошла не зря». Мама Костылевой показала, как фигуристка прыгает четверной сальхов

Мать Костылевой показала, как фигуристка прыгает квады на тренировках в Воронеже.

Ирина Костылева, мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой , рассказала о тренировках дочери в Воронеже.

«Неделя тренировок в Воронеже под руководством Вероники и Андрея Рыженковых прошла не зря. Главное, дух спортивный поднят. Прыжки частично восстановили, программы покатали...

Вероника и Андрей – наши ангелы-спасители. «Кризисные» тренеры уже как три года... Как травма, едем в Россошь, теперь Воронеж, долечиваемся и выходим к Веронике и Андрею на восстановление. Вот они Леночку в основном видели в разложенном виде и потихоньку собирали, еще с «Москвича», – написала Ирина Костылева .

Также она поделилась видео, на которых Елена исполняет четверной сальхов сольно и в каскадах с тройным тулупом и двойным акселем.