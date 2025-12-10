Кубок Москвы. КМС. Сажина и Белкин победили, Парсегова и Богданов – 2-е, Гусева и Овчинников – 3-и

Фигуристы Сажина и Белкин победили на Кубке Москвы в парном катании.

Фигуристы Полина Сажина и Алексей Белкин одержали победу на Кубке Москвы в соревнованиях пар. Кубок Москвы (финал) КМС, пары Итоговое положение 1. Полина Сажина – Алексей Белкин – 197,95 2. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 184,55 3. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 180,19 4. Софья Маринина – Роман Черненко – 133,10 5. Ангелина Кулагина – Максим Ихсанов – 116,81 Произвольная программа 1. Полина Сажина – Алексей Белкин – 128,47 2. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 121,74 3. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 120,00 4. Софья Маринина – Роман Черненко – 80,55 5. Ангелина Кулагина – Максим Ихсанов – 73,49 Короткая программа 1. Полина Сажина – Алексей Белкин – 69,48 2. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 64,55 3. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко – 63,49 4. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 58,45 5. Софья Маринина – Роман Черненко – 52,55 6. Ангелина Кулагина – Максим Ихсанов – 43,32