Кубок Москвы. КМС. Сажина и Белкин победили, Парсегова и Богданов – 2-е, Гусева и Овчинников – 3-и
Фигуристы Полина Сажина и Алексей Белкин одержали победу на Кубке Москвы в соревнованиях пар.
Кубок Москвы (финал)
КМС, пары
Итоговое положение
1. Полина Сажина – Алексей Белкин – 197,95
2. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 184,55
3. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 180,19
4. Софья Маринина – Роман Черненко – 133,10
5. Ангелина Кулагина – Максим Ихсанов – 116,81
Произвольная программа
1. Полина Сажина – Алексей Белкин – 128,47
2. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 121,74
3. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 120,00
4. Софья Маринина – Роман Черненко – 80,55
5. Ангелина Кулагина – Максим Ихсанов – 73,49
Короткая программа
1. Полина Сажина – Алексей Белкин – 69,48
2. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 64,55
3. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко – 63,49
4. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 58,45
5. Софья Маринина – Роман Черненко – 52,55
6. Ангелина Кулагина – Максим Ихсанов – 43,32