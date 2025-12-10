94

Кубок Москвы. КМС. Сажина и Белкин победили, Парсегова и Богданов – 2-е, Гусева и Овчинников – 3-и

Фигуристы Сажина и Белкин победили на Кубке Москвы в парном катании.

Фигуристы Полина Сажина и Алексей Белкин одержали победу на Кубке Москвы в соревнованиях пар. 

Кубок Москвы (финал)

КМС, пары

Итоговое положение 

1. Полина Сажина – Алексей Белкин – 197,95

2. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 184,55

3. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 180,19

4. Софья Маринина – Роман Черненко – 133,10

5. Ангелина Кулагина – Максим Ихсанов – 116,81

Произвольная программа

1. Полина Сажина – Алексей Белкин – 128,47

2. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 121,74

3. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 120,00

4. Софья Маринина – Роман Черненко – 80,55

5. Ангелина Кулагина – Максим Ихсанов – 73,49

Короткая программа

1. Полина Сажина – Алексей Белкин – 69,48

2. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 64,55

3. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко – 63,49

4. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 58,45

5. Софья Маринина – Роман Черненко – 52,55

6. Ангелина Кулагина – Максим Ихсанов – 43,32

