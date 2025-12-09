ISU об участии Петросян и Гуменника в Олимпиаде: «Изучаем письмо Украины и поднятые в нем вопросы»

ISU изучает письмо Украины с требованием проверить Петросян и Гуменника.

Международный союз конькобежцев (ISU) высказался о требовании Украины проверить соответствие Петра Гуменника и Аделии Петросян нейтральному статусу.

Ранее Национальный олимпийский комитет, Министерство молодежи и спорта и Федерация конькобежного спорта Украины направили письмо в МОК и ISU с требованием провести более внимательную проверку российских фигуристов, утверждая, что Гуменник и Петросян «не соответствует требованиям МОК к нейтралитету».

– НОК Украины обратился к вам с требованием отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от участия в Олимпиаде-2026. Как ISU реагирует на их апелляцию?

– Мы подтверждаем получение письма от Национального олимпийского комитета Украины и Министерства молодежи и спорта Украины. Письмо и поднятые вопросы в нем в настоящее время изучаются ISU. Это все, что мы можем сказать по этой теме, – заявили в пресс-службе ISU.