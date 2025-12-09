🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: семь (!) квадов Малинина и две старые программы Лью. Итоги финала Гран-при

Ждали? Мы смонтировались максимально быстро:

• в чем феномен Малинина? Зачем он дважды прыгал 4А и рисковал в финале?

• насколько принципиально для Чок/Бейтса было обойти Сизерона? Дело только в падении Фурнье-Бодри в произвольном танце? А что дальше?

• Алиса Лью оставила две старые программы: Полина и Паша видят в этом вторичность и не симпатизируют такому подходу, Ваня и Майя оправдывают.

Слушаем здесь:

Таймкоды:

0:00 есть одна тема, которая не отпускает нас даже после финала Гран-при

3:49 «ему интересно разговаривать с историей». Ваня объясняет, почему Малинин – красавчик

8:48 Малинин – это талант или гениальное воспитание?

16:44 Сато – будущий призер Олимпиады? Но лучший в Японии все еще Кагияма

22:31 кажется, чемпион Евро у парней уже очевиден. И это не Фа

27:16 почему Шайдоров в кризисе? Есть несколько версий

33:54 Фурнье-Бодри и Сизерон проиграли бы и без падения? Полина посчитала

42:39 судьи мстят Пайпер Гиллес за то, что она их раскритиковала?

48:41 Гиллес и Пуарье наказали за вторичность?

54:08 жаловаться на судейство и монополию Монреаля в танцах – это слабость

1:01:03 «всепоглощающая зона комфорта»: за счет чего побеждает Алиса Лью?

1:06:39 Майя защищает Лью, ее старые программы и потенциальные ультра-си

1:13:39 почему Ханю, Валиевой и Петросян можно возвращать программы, а Лью – нет?

1:23:32 монолог Паши о том, почему чемпионы мира обязаны задавать тренды

1:29:09 увидим ли мы Лью на Олимпиаде с новыми постановками? Заключаем пари!

1:36:11 важная причина посмотреть парный турнир в Милане