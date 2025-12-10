Татьяна Тарасова: «Для Малинина нет ничего невозможного, он – совершенство. Десятилетия пройдут, а его рекорды будут стоять»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что американец Илья Малинин может стать первым в истории фигуристом, исполнившим пятерной прыжок.
– Малинин показал на тренировке каскад из двух четверных акселей. Это еще удивляет, или для него уже нет ничего невозможного?
– Для него нет ничего невозможного. Он – совершенство, и он совершенствуется.
– Увидим ли мы в скором времени пятерной прыжок от него?
– Не хочу заранее ничего говорить, сейчас на кону Олимпийские игры, ему нельзя поскользнуться или [получить] какую‑то травму, не дай Бог. После Олимпийских игр – может быть. Он обновил мировой рекорд. Его рекорды не скоро будут побиты, совсем не скоро. Десятилетия пройдут, а они будут стоять, – сказала Тарасова.
