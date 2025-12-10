30

Кубок сильнейших спортсменов. Гущина победила, Сафонова – 2-я, Елисова – 3-я

Ксения Гущина одержала победу на Кубке сильнейших в Минске.

Российская фигуристка Ксения Гущина одержала победу на Кубок сильнейших спортсменов в Минске. 

Кубок сильнейших спортсменов

Минск, Беларусь

Женщины

Итоговое положение 

1. Ксения Гущина (Россия) – 211,45

2. Виктория Сафонова (Беларусь) – 210,44

3. Мария Елисова (Россия) – 189,12

4. Людмила Фурсова (Россия) – 171,13

5. Ксения Фадеева (Россия) – 161,48

6. Таисия Проскурякова (Россия) – 159,96

7. Александра Чаткина (Россия) – 157,95

8. Елизавета Костюк (Беларусь) – 156,13

9. Анна Калинка (Беларусь) – 156,03

10. Екатерина Скулкина (Россия) – 141,14

11. Елизавета Пикулик (Беларусь) – 134,38

12. Николь Дворникова (Беларусь) – 116,92

Короткая программа

1. Ксения Гущина (Россия) – 72,33

2. Виктория Сафонова (Беларусь) – 69,56

3. Мария Елисова (Россия) – 69,17

4. Ксения Фадеева (Россия) – 55,74

5. Екатерина Скулкина (Россия) – 54,11

6. Анна Калинка (Беларусь) – 53,56

7. Людмила Фурсова (Россия) – 52,88

8. Елизавета Костюк (Беларусь) – 50,43

9. Таисия Проскурякова (Россия) – 49,47

10. Николь Дворникова (Беларусь) – 47,89

11. Александра Чаткина (Россия) – 47,76

12. Елизавета Пикулик (Беларусь) – 41,03

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Людмила Фурсова
logoКсения Гущина
logoВиктория Сафонова
Екатерина Скулкина
сборная Беларуси
Мария Елисова
Александра Чаткина
результаты
женское катание
Таисия Проскурякова
logoсборная России
Ксения Фадеева
Кубок сильнейших (Кубок Содружества)
