Кубок сильнейших спортсменов. Гущина победила, Сафонова – 2-я, Елисова – 3-я
Российская фигуристка Ксения Гущина одержала победу на Кубок сильнейших спортсменов в Минске.
Кубок сильнейших спортсменов
Минск, Беларусь
Женщины
Итоговое положение
1. Ксения Гущина (Россия) – 211,45
2. Виктория Сафонова (Беларусь) – 210,44
3. Мария Елисова (Россия) – 189,12
4. Людмила Фурсова (Россия) – 171,13
5. Ксения Фадеева (Россия) – 161,48
6. Таисия Проскурякова (Россия) – 159,96
7. Александра Чаткина (Россия) – 157,95
8. Елизавета Костюк (Беларусь) – 156,13
9. Анна Калинка (Беларусь) – 156,03
10. Екатерина Скулкина (Россия) – 141,14
11. Елизавета Пикулик (Беларусь) – 134,38
12. Николь Дворникова (Беларусь) – 116,92
Короткая программа
1. Ксения Гущина (Россия) – 72,33
2. Виктория Сафонова (Беларусь) – 69,56
3. Мария Елисова (Россия) – 69,17
4. Ксения Фадеева (Россия) – 55,74
5. Екатерина Скулкина (Россия) – 54,11
6. Анна Калинка (Беларусь) – 53,56
7. Людмила Фурсова (Россия) – 52,88
8. Елизавета Костюк (Беларусь) – 50,43
9. Таисия Проскурякова (Россия) – 49,47
10. Николь Дворникова (Беларусь) – 47,89
11. Александра Чаткина (Россия) – 47,76
12. Елизавета Пикулик (Беларусь) – 41,03