7

Светлана Журова: «Украина не отменит участие Петросян и Гуменника в Олимпиаде. Она просто выступает уже из вредности»

Журова: Украина не отменит участие наших фигуристов в Олимпиаде.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что жалобы Украины не помешают Аделии Петросян и Петру Гуменнику принять участие в Играх-2026 в Милане.

Ранее Национальный олимпийский комитет, Министерство молодежи и спорта и Федерация конькобежного спорта Украины направили письмо в МОК и ISU с требованием провести более внимательную проверку российских фигуристов, утверждая, что Гуменник и Петросян «не соответствует требованиям МОК к нейтралитету».

«Украинцы припозднились с жалобами по поводу участия российских фигуристов в Олимпиаде. Петросян и Гуменник получили нейтральный статус, уже отобрались на турнир, получили одобрение и приглашение от МОК.

Сейчас бессмысленно протестовать, Украина не отменит участие наших фигуристов. Она просто выступает уже из вредности. Они же должны отработать антироссийскую повестку. Раз русских куда-то допустили, значит, надо выступить против этого. У них такая задача, реагируют как по методичке», – сказала Журова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoсборная России
logoМОК
женское катание
logoПетр Гуменник
logoОлимпийская сборная России
logoАделия Петросян
мужское катание
logoСветлана Журова
Политика
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Елена Вайцеховская: «Главный минус Петросян в сравнении с Сакамото в том, что Каори невероятно мощна. Из всех соперниц она для Аделии наиболее опасна»
7 декабря, 08:47
Илья Авербух: «Петросян абсолютно по плечу стать олимпийской чемпионкой, Гуменник может сражаться за топ-3»
4 декабря, 13:33
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Главные новости
Кубок Москвы. КМС. Дзепка, Сарновская, Плескачева, Мильто, Литвинчева покажут произвольные программы
26 минут назадLive
Кубок Москвы. 1-й спортивный разряд. Чистякова победила, Докукина – 2-я, Корчажникова – 3-я
36 минут назад
Okko снял документальный сериал о Тутберидзе и ее школе. Первая серия – 15 декабря
сегодня, 12:37
Александра Игнатова: «Я не считаю, что моя эра закончена»
сегодня, 07:30
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
сегодня, 06:04
Александр Энберт: «Пока что Степанова и Букин – безоговорочные лидеры в танцах на льду, но Кагановская и Некрасов активно набирают»
вчера, 19:12
ISU о рекомендации МОК допустить российских юниоров: «Совет организации рассмотрит рекомендацию в надлежащее время»
вчера, 18:31
Тарасова о рекомендации МОК допускать российских юниоров: «Они не только должны нас допустить, но и извиниться перед нами»
вчера, 18:05
Александра Трусова: «В спорте есть моменты, которые бесят – травмы, необходимость восстанавливаться, нехватка свободного времени. Но я ни о чем не жалею»
вчера, 14:57
Кубок Москвы. КМС. Пестова и Лагутов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Жарова и Столяров – 3-и, Дрожжина и Тельнов – 5-е
вчера, 14:41
Ко всем новостям
Последние новости
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
29 ноября, 08:02