Светлана Журова: «Украина не отменит участие Петросян и Гуменника в Олимпиаде. Она просто выступает уже из вредности»

Журова: Украина не отменит участие наших фигуристов в Олимпиаде.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что жалобы Украины не помешают Аделии Петросян и Петру Гуменнику принять участие в Играх-2026 в Милане.

Ранее Национальный олимпийский комитет, Министерство молодежи и спорта и Федерация конькобежного спорта Украины направили письмо в МОК и ISU с требованием провести более внимательную проверку российских фигуристов, утверждая, что Гуменник и Петросян «не соответствует требованиям МОК к нейтралитету».

«Украинцы припозднились с жалобами по поводу участия российских фигуристов в Олимпиаде . Петросян и Гуменник получили нейтральный статус, уже отобрались на турнир, получили одобрение и приглашение от МОК.

Сейчас бессмысленно протестовать, Украина не отменит участие наших фигуристов. Она просто выступает уже из вредности. Они же должны отработать антироссийскую повестку. Раз русских куда-то допустили, значит, надо выступить против этого. У них такая задача, реагируют как по методичке», – сказала Журова.