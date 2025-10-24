  • Спортс
Дикиджи не планирует прыгать квад-аксель в сезоне: «Для меня важнее пять четверных и хореография. Когда все появится – тогда можно задуматься»

Владислав Дикиджи ответил, будет ли исполнять четверной аксель.

«Четверной аксель очень тяжело на самом деле сделать. Я могу его прыгнуть, но...

На адреналине легче прыгать, как-то по-другому себя ощущаешь. Я могу выйти, прыгнуть на тренировке, но на следующий день я выйду и пойму, что мне плохо: у меня болят спина, стопы, колени... Ну не могу! Тяжело.

То есть в один день я могу попрыгать, без проблем. Буду безостановочно его прыгать – не обязательно на выезд, просто буду пытаться. Но на следующий день я ничего не сделаю. Я не откатаю программу, не соберу даже тройной прыжок.

Был такой опыт: допустим, я выходил в понедельник, у меня очень много сил, а у нас там подготовка к соревнованиям. Я вот думаю: ай, попрыгаю немножко его! Прыгаю в понедельник – все, вся неделя насмарку. Ничего не получается, сил нет, зато аксель попрыгал.

Планирую ли довести его до турниров в сезоне? В этом нет. Для меня важнее все-таки пять четверных в техническом плане и хореография. А когда вот это все появится – вращение, скорость вращения, хореография, прыжки, – когда я буду лучше выглядеть на льду со всем этим, то тогда можно будет уже задуматься.

А так смысла нет. Он (четверной аксель) не даст мне ничего такого. Это нерезонно», – сказал чемпион России по фигурному катанию Дикиджи в эфире шоу «Каток».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс
