Каори Сакамото: «Фактически я упустила шансы и в короткой, и в произвольной, но я довольна 3-м местом»
Сакамото: я упустила шансы и в обеих программах финала Гран-при.
Японская фигуристка Каори Сакамото оценила свое выступление в финале Гран-при в Нагое, где заняла третье место.
Победила американка Алиса Лью, второй стала японка Ами Накаи.
«Фактически я упустила некоторые шансы и в короткой, и в произвольной программах, но все же смогла занять третье место, так что я довольна результатом.
Всего через две недели пройдет чемпионат Японии, а [финал Гран-при] был важнейшим соревнованием в преддверии национальных. Считаю, что приобрела здесь хороший опыт», – сказала Сакамото.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
