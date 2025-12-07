Каори Сакамото: «Фактически я упустила шансы и в короткой, и в произвольной, но я довольна 3-м местом»

Сакамото: я упустила шансы и в обеих программах финала Гран-при.

Японская фигуристка Каори Сакамото оценила свое выступление в финале Гран-при в Нагое, где заняла третье место.

Победила американка Алиса Лью, второй стала японка Ами Накаи.

«Фактически я упустила некоторые шансы и в короткой, и в произвольной программах, но все же смогла занять третье место, так что я довольна результатом.

Всего через две недели пройдет чемпионат Японии, а [финал Гран-при] был важнейшим соревнованием в преддверии национальных. Считаю, что приобрела здесь хороший опыт», – сказала Сакамото.