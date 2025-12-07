Илья Малинин: «После Олимпиады я хочу сосредоточиться на том, чтобы показать пятерной прыжок публике»
Малинин хочет показать пятерной прыжок после Олимпиады.
Двукратный чемпион мира американец Илья Малинин хочет исполнить прыжок в пять оборотов после Олимпийских игр в Милане.
«Самая реалистичная планка — посмотрим, когда тело начнет сдавать, — я надеюсь, что хотя бы один или два пятерных прыжка удастся выполнить.
Какие прыжки? Сальхов, тулуп, лутц, аксель, ха-ха. Я не дам вам скучать.
(Прыжок) довольно близко. Работа идет. После Олимпиады я хочу сосредоточиться на том, чтобы показать пятерной прыжок публике», – сказал Малинин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Olympics
