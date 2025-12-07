Илья Малинин: «После Олимпиады я хочу сосредоточиться на том, чтобы показать пятерной прыжок публике»

Малинин хочет показать пятерной прыжок после Олимпиады.

Двукратный чемпион мира американец Илья Малинин хочет исполнить прыжок в пять оборотов после Олимпийских игр в Милане.

«Самая реалистичная планка — посмотрим, когда тело начнет сдавать, — я надеюсь, что хотя бы один или два пятерных прыжка удастся выполнить.

Какие прыжки? Сальхов, тулуп, лутц, аксель, ха-ха. Я не дам вам скучать.

(Прыжок) довольно близко. Работа идет. После Олимпиады я хочу сосредоточиться на том, чтобы показать пятерной прыжок публике», – сказал Малинин.

СЕЕЕЕЕЕЕМЬ! Квадов!! От Ильи Малинина!!!