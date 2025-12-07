Александра Трусова: «Мы с Макаром не хотели бы отдавать сына в профессиональный спорт. Знаем, насколько это сложно»

Трусова призналась, что не хотела бы отдавать сына в спорт.

Фигуристка Александра Трусова сообщила, что не хотела бы, чтобы ее сын Миша в будущем стал профессиональным спортсменом.

«Мы с Макаром не хотели бы отдавать его в профессиональный спорт. Знаем, насколько это сложно. Кататься он, конечно, научится, но большой спорт – не в наших планах», – сказала Трусова.