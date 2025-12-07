Алиса Лью: «Мне очень хочется понять, каково это – откатать программу с тройным акселем. Хочется удовлетворить свое любопытство»

Алиса Лью: хочется узнать, каково это – откатать программу с тройным акселем.

Американская фигуристка Алиса Лью довольна своим выступлением в финале Гран-при в Нагое.

Лью одержала победу в турнире. Японки Ами Накаи и Каори Сакамото заняли 2-е и 3-е места соответственно.

«Я счастлива быть здесь, мне очень понравились соревнования. Мое выступление точно придаст мне уверенности – в плане выносливости и стабильности.

Думаю, до Олимпиады еще многое может произойти. Я буду продолжать тренироваться, работать, на сегодняшний день я чувствую себя хорошо.

Мне очень хочется понять, каково это – откатать произвольную или короткую с тройным акселем. Эта мысль очень интригует, а мне хочется удовлетворить свое любопытство. В том числе и на соревнованиях», – сказала 20-летняя Лью.

