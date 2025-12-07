15

Трусова о возвращении на лед: «Появился страх травмы. Думаю, это материнский инстинкт: понимаю, что сын без меня не может»

Трусова призналась, что после рождения ребенка боится получить травму на льду.

Александра Трусова рассказала, как восстанавливает форму после рождения ребенка.

«Я не считаю, что материнство мешает карьере. Сейчас у нас не было международных стартов. По сути, образовалось самое подходящее время для рождения малыша. А даже если и не совсем подходящее, то пропустить год для меня не критично. Я быстро восстанавливаюсь.

Начало беременности было активным: я каталась в шоу. Потом был период, когда врачи рекомендовали отдых. Из ухода я разве что наносила на живот масло от растяжек, а еще ходила в бассейн.

Не могу сказать, что я ее уже восстановила. Такого перерыва в тренировках у меня не было с четырех лет. Сейчас тяжелее всего с координацией – ощущение в воздухе совсем другое. Да и появился страх травмы, которого раньше не было. Думаю, это материнский инстинкт: я понимаю, что сын без меня не может», – рассказала Трусова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Family Times
logoАлександра Игнатова (Трусова)
