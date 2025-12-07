  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Сизерон о словах про судейство: «Смысл был в том, что если мы не понимаем полученные оценки, то как публика может понять, что происходит?»
14

Сизерон о словах про судейство: «Смысл был в том, что если мы не понимаем полученные оценки, то как публика может понять, что происходит?»

Сизерон объяснил критику в адрес судейства из-за оценок на Гран-при.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Гийом Сизерон, выступающий с Лоранс Фурнье-Бодри, объяснил свои слова про судейство после этапа Гран-при Финляндии.

Тогда Сизерон заявил, что «ведутся какие-то странные игры, которые разрушают танцы на льду. Я не думаю, что когда-либо в своей карьере был на таком турнире – с точки зрения судейства».

– Сейчас вы довольны уровнями или снова не согласны?

– Дело было не только в уровнях. Я думаю, это была общая ситуация. Но, знаете, как спортсмены мы очень привыкли получать обратную связь, двигаться вперед и улучшать все, что вы можете улучшить. Когда вы не понимаете оценки, ваши тренеры не понимают оценки, некоторые судьи тоже не понимают оценки – это означает, что где-то есть проблема. Я просто хотел указать на этот факт недопонимания.

Но в целом я думаю, что в более широком смысле мы хотим, чтобы и публика понимала танцы на льду. Думаю, что об этом и был мой комментарий. Если мы не понимаем полученные оценки, то как публика может понять, что происходит? И это правда.

Я ни разу в своей карьере не ставил под сомнение судейство, я испытываю огромное уважение к судьям и техническим специалистам. Я считаю, что это очень сложная работа. Но я должен указать на вещи, которые, по моему мнению, действительно можно улучшить, – сказал Сизерон в эфире Okko.

«Я злюсь, ведутся странные игры». Элита танцев на льду не понимает оценки и бунтует

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Okko
logoсборная Франции
logoЛоранс Фурнье-Бодри
logoГран-при
судьи
logoГийом Сизерон
танцы на льду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Финал Гран-при. Малинин, Лью, Сакамото, Чок и Бейтс, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступили с показательными номерами
7 декабря, 07:33
Внезапная развязка в танцах: падение в кровь из-за юбки – там, где никто не ждал
6 декабря, 11:50
Лоранс Фурнье-Бодри зацепилась коньком за юбку и упала в произвольном танце в финале Гран-при
6 декабря, 09:55
Главные новости
Кубок сильнейших спортсменов. Ветлугин, Соловьев, Строганов, Даниелян, Пузанов выступят с произвольными программами
вчера, 21:17
Кубок сильнейших спортсменов. Гущина, Сафонова, Елисова, Фурсова выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 21:15
Кубок Москвы. КМС. Сажина и Белкин, Парсегова и Богданов, Гусева и Овчинников выступят с произвольными программами
вчера, 21:12
Кубок Москвы. 1-й спортивный разряд. Докукина, Корчажникова, Заикина, Маскайкина, Вагина, Павликова представят короткие программы
вчера, 21:09
Кубок Москвы. КМС. Пестова и Лагутов, Дрожжина и Тельнов, Билибина и Кашаев покажут ритм-танцы
вчера, 20:59
ISU об участии Петросян и Гуменника в Олимпиаде: «Изучаем письмо Украины и поднятые в нем вопросы»
вчера, 20:48
«Неделя тренировок в Воронеже прошла не зря». Мама Костылевой показала, как фигуристка прыгает четверной сальхов
вчера, 20:35Видео
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: семь (!) квадов Малинина и две старые программы Лью. Итоги финала Гран-при
вчера, 18:44
Светлана Журова: «Украина не отменит участие Петросян и Гуменника в Олимпиаде. Она просто выступает уже из вредности»
вчера, 17:24
Губерниев о словах Загитовой про «зашторенную лошадь»: «Алина не стесняется говорить, естественно, ошибается, ну что делать? Мы же ее любим не за это»
вчера, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
29 ноября, 08:02