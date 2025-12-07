Сизерон о словах про судейство: «Смысл был в том, что если мы не понимаем полученные оценки, то как публика может понять, что происходит?»

Сизерон объяснил критику в адрес судейства из-за оценок на Гран-при.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Гийом Сизерон, выступающий с Лоранс Фурнье-Бодри, объяснил свои слова про судейство после этапа Гран-при Финляндии.

Тогда Сизерон заявил, что «ведутся какие-то странные игры, которые разрушают танцы на льду. Я не думаю, что когда-либо в своей карьере был на таком турнире – с точки зрения судейства».

– Сейчас вы довольны уровнями или снова не согласны?

– Дело было не только в уровнях. Я думаю, это была общая ситуация. Но, знаете, как спортсмены мы очень привыкли получать обратную связь, двигаться вперед и улучшать все, что вы можете улучшить. Когда вы не понимаете оценки, ваши тренеры не понимают оценки, некоторые судьи тоже не понимают оценки – это означает, что где-то есть проблема. Я просто хотел указать на этот факт недопонимания.

Но в целом я думаю, что в более широком смысле мы хотим, чтобы и публика понимала танцы на льду. Думаю, что об этом и был мой комментарий. Если мы не понимаем полученные оценки, то как публика может понять, что происходит? И это правда.

Я ни разу в своей карьере не ставил под сомнение судейство, я испытываю огромное уважение к судьям и техническим специалистам. Я считаю, что это очень сложная работа. Но я должен указать на вещи, которые, по моему мнению, действительно можно улучшить, – сказал Сизерон в эфире Okko.

