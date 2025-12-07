  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Гуменник правильно делает, что готовит именно 5 четверных прыжков. Это будет конкурентоспособный прокат на медали». Попова о подготовке к Олимпиаде
52

«Гуменник правильно делает, что готовит именно 5 четверных прыжков. Это будет конкурентоспособный прокат на медали». Попова о подготовке к Олимпиаде

Бетина Попова: Гуменник правильно делает, что готовит 5 четверных к Олимпиаде.

Бывшая фигуристка, а ныне хореограф Бетина Попова оценила шансы российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх-2026.

Американец Илья Малинин стал победителем финала Гран-при в Нагое, исполнив семь четверных прыжков и установив новый мировой рекорд (238,24) в произвольной программе.

«И прокатом, и результатом удивил Илья Малинин. В целом, вся мужская произвольная программа была очень интересная. Видно, что к олимпийскому сезону все подходят в очень серьезной форме, потому что уже даже сейчас, в середине сезона, все готовы и катаются чистейшим образом.

Если Илья Малинин исполнит семь четверных прыжков на Олимпиаде, то, конечно, за первое место с ним никто соревноваться не сможет, а вот дальше мы видели по ходу сезона, что мальчишки в произвольной программе могут всякое натворить. Хотя японцы, конечно, идут достаточно уверенно. Шун Сато, Юма Кагияма – они справляются со своими нервами. Даже вчера показали, что после такого невероятного проката Ильи Малинина могут выдать практически идеальное катание.

Поэтому здесь, конечно, Петя Гуменник совершенно правильно делает, что он готовит именно пять четверных прыжков. Если он их сделает, это будет действительно конкурентоспособный прокат именно на медали, потому что с меньшим количеством ультра-си будет сложновато бороться, оценки и надбавки вряд ли будут такими хорошими, как нам хотелось бы. Только в случае сильного технического превосходства Гуменника возьмут в медальный расчет», – сказала Попова.

Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoИлья Малинин
мужское катание
logoсборная США
logoсборная Японии
logoЮма Кагияма
Шун Сато
logoПетр Гуменник
Бетина Попова
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Кубок сильнейших спортсменов. Ветлугин, Соловьев, Строганов, Даниелян, Пузанов выступят с произвольными программами
вчера, 21:17
Кубок сильнейших спортсменов. Гущина, Сафонова, Елисова, Фурсова выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 21:15
Кубок Москвы. КМС. Сажина и Белкин, Парсегова и Богданов, Гусева и Овчинников выступят с произвольными программами
вчера, 21:12
Кубок Москвы. 1-й спортивный разряд. Докукина, Корчажникова, Заикина, Маскайкина, Вагина, Павликова представят короткие программы
вчера, 21:09
Кубок Москвы. КМС. Пестова и Лагутов, Дрожжина и Тельнов, Билибина и Кашаев покажут ритм-танцы
вчера, 20:59
ISU об участии Петросян и Гуменника в Олимпиаде: «Изучаем письмо Украины и поднятые в нем вопросы»
вчера, 20:48
«Неделя тренировок в Воронеже прошла не зря». Мама Костылевой показала, как фигуристка прыгает четверной сальхов
вчера, 20:35Видео
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: семь (!) квадов Малинина и две старые программы Лью. Итоги финала Гран-при
вчера, 18:44
Светлана Журова: «Украина не отменит участие Петросян и Гуменника в Олимпиаде. Она просто выступает уже из вредности»
вчера, 17:24
Губерниев о словах Загитовой про «зашторенную лошадь»: «Алина не стесняется говорить, естественно, ошибается, ну что делать? Мы же ее любим не за это»
вчера, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
29 ноября, 08:02