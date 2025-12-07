«Гуменник правильно делает, что готовит именно 5 четверных прыжков. Это будет конкурентоспособный прокат на медали». Попова о подготовке к Олимпиаде

Бетина Попова: Гуменник правильно делает, что готовит 5 четверных к Олимпиаде.

Бывшая фигуристка, а ныне хореограф Бетина Попова оценила шансы российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх-2026.

Американец Илья Малинин стал победителем финала Гран-при в Нагое, исполнив семь четверных прыжков и установив новый мировой рекорд (238,24) в произвольной программе.

«И прокатом, и результатом удивил Илья Малинин. В целом, вся мужская произвольная программа была очень интересная. Видно, что к олимпийскому сезону все подходят в очень серьезной форме, потому что уже даже сейчас, в середине сезона, все готовы и катаются чистейшим образом.

Если Илья Малинин исполнит семь четверных прыжков на Олимпиаде, то, конечно, за первое место с ним никто соревноваться не сможет, а вот дальше мы видели по ходу сезона, что мальчишки в произвольной программе могут всякое натворить. Хотя японцы, конечно, идут достаточно уверенно. Шун Сато, Юма Кагияма – они справляются со своими нервами. Даже вчера показали, что после такого невероятного проката Ильи Малинина могут выдать практически идеальное катание.

Поэтому здесь, конечно, Петя Гуменник совершенно правильно делает, что он готовит именно пять четверных прыжков. Если он их сделает, это будет действительно конкурентоспособный прокат именно на медали, потому что с меньшим количеством ультра-си будет сложновато бороться, оценки и надбавки вряд ли будут такими хорошими, как нам хотелось бы. Только в случае сильного технического превосходства Гуменника возьмут в медальный расчет», – сказала Попова.

Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.