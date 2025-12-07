Трусова о том, что Игнатов был на родах: «Он мне потом сказал, что у меня очень глубокий внутренний мир»

Трусова: муж на родах сказал, что у меня очень глубокий внутренний мир.

Фигуристка Александра Трусова рассказала, почему ее муж Макар Игнатов присутствовал во время родов.

«Честно скажу, раньше я не могла представить мужа на родах. Но со временем мое мнение изменилось. Я считаю, что правильная позиция мужчины – спросить «как ты хочешь?». Потому что решающее слово в этом вопросе должно оставаться за женщиной.

Представляете, он даже наблюдал за ходом операции! И знаете, что он мне сказал после? Что у меня очень глубокий внутренний мир! Знаю, что некоторые мужчины после родов могут отдаляться, но у нас все иначе. Это нас только объединило – мы вместе несем за сына ответственность.

Настоящее свидание после появления Миши у нас было лишь раз, в годовщину. Но поскольку я кормлю грудью, надолго отлучаться не получается», – сказала Трусова.