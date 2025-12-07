Бетина Попова: «Петросян может многое потерять без тройного акселя, но чистая короткая программа куда лучше, чем потерять на не самом стабильном элементе»

Бывшая фигуристка, а ныне хореограф Бетина Попова оценила шансы российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх-2026, которые пройдут в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Американская фигуристка Алиса Лью выиграла финал Гран-при в Нагое.

– Легкость и непосредственность Алисы Лью во время катания, то, насколько она умеет получать удовольствие от того, что она делает, подкупает не только зрителей, но и судей. За это она получает сумасшедшие надбавки, хотя прыжковый контент у нее не самый сложный, но именно за счет вот этой легкости и чистоты, постоянной стабильности она получила такой уверенный запас и может себе позволить пока что не исполнять ультра-си. Хотя соперницы были очень сильные. Эмбер Гленн реабилитировалась в произвольной программе.

У Каори Сакамото на этом старте не все было гладко и в короткой, и в произвольной, но мы понимаем, что сезон для нее нервный. Это последний сезон в ее карьере, она об этом не раз говорила. И неудивительно, что в какие-то моменты нервы могут сдавать. Наверное, даже хорошо, что сейчас случились какие-то недочеты, потому что она сможет чуть более внимательно отнестись к своим прокатам, то есть иногда для спортсмена важно вспомнить, что не все идет само собой, а иногда нужно включаться чуть более сосредоточенно. Поэтому лучше сейчас на финале Гран-при, чем на Олимпийских играх.

Конечно, здорово видеть такую россыпь ультра-си и их попыток. Это радует, потому что даже относительно прошлых сезонов виден серьезный технический прогресс в прыжковой части.

– Как охарактеризуете шансы Аделии Петросян в соревновании с этими фигуристками, возможен ли пьедестал Олимпиады?

– Так вот судить очень сложно, мы уже по ходу сезона много раз заявляли, что непонятно, какие компоненты и надбавки будут получать наши спортсмены на международной арене. Если на внутренних стартах все более-менее ясно, то там судьи не знают этих спортсменов и вряд ли будут что-то прощать, малейшие недокруты, проблемы по ребрам, на все будут, скорее всего, обращать внимание, поэтому точно не скажешь.

По тому, что Аделия показывала в произвольной программе на последнем этапе в Омске вне конкурса, видно, что она уже набирает форму потихоньку, это уже лучше, чем на этапах и на отборочном турнире. Хочется верить, что потихоньку, шаг за шагом, к Олимпийским играм она придет к стабильным ультра-си и чистым прокатам.

– Может ли она бороться без тройного акселя в короткой программе?

– В короткой программе она может многое потерять без тройного акселя, но между тем чистая короткая программа в ее исполнении куда лучше, чем потерять на не самом стабильном, уверенном и готовом элементе. Конечно, если у нее будет достаточное количество четверных в произвольной программе, она сможет отыграться и догнать. С девочками все относительно сложнее, потому что даже Алиса Лью соревнуется без ультра-си, чистыми прокатами выдает, но за счет компонентов. Аделии, конечно, таких компонентов никто не даст, — сказала Попова.