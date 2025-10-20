2

«Снуп Догг, Ягудин, Медведева». Фигуристы на Гран-при Франции назвали своих олимпийских героев

Фигуристы на Гран-при Франции ответили на вопрос о своих олимпийских героях.

Соответствующий опрос выложен в соцсетях Международного союза конькобежцев (ISU). Этап Гран-при проходил в Анже 17-19 октября.

Ника Эгадзе: Снуп Догг.

Илья Малинин: Юдзуру Ханю, конечно. Он один из величайших в фигурном катании. Тот, на кого я всегда равняюсь. И он почти идеален, просто потрясающий.

Адам Сяо Хим Фа: Алексей Ягудин.

Изабо Левито: Евгения Медведева.

Михаил Селевко: Нэтан Чен.

Лорин Шильд: Ю-На Ким.

Лукас Бричги: Роджер Федерер.

***

Американский рэпер Снуп Догг будет работать обозревателем NBC на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Снуп Догг кайфует от Олимпиады: плавание с Фелпсом, тусовки с Билли Джин Кинг и боление за Байлс

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм isufigureskating
сборная Грузии
Ника Эгадзе
Снуп Догг
мужское катание
logoЮдзуру Ханю
logoИлья Малинин
logoсборная Японии
logoсборная США
logoсборная России
logoЕвгения Медведева
logoНэтан Чен
Михаил Селевко
logoсборная Эстонии
logoЮ-На Ким
logoсборная Швейцарии
Лорин Шильд
Лукас Бричги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон, Малинин, Сакамото, Левито, Дэвис и Смолкин выступили с показательными номерами
198вчера, 17:07
⚡ Гран-при Франции. Малинин победил с отрывом в 40 баллов, Сяо Хим Фа – 2-й, Эгадзе – 3-й
465вчера, 13:15
Гран-при Франции. Малинин выиграл короткую программу, Эгадзе – 2-й, Миура – 3-й, Сяо Хим Фа – 5-й
52818 октября, 17:41
Главные новости
«Наша идея по поводу соседей и межличностных отношений. Будем надеяться, что донесем до всех людей, о чем была история». Дрожжина и Тельнов о произвольном танце
213 минут назад
Роднина о заявлении НОК Украины: «Я устала за эти годы оценивать всю галиматью, которую несут представители этого уникального государства»
14сегодня, 08:58
Пападакис об уходе из спорта: «У меня не было выбора. Я находилась в крайне нездоровой обстановке, была истощена физически и морально»
61сегодня, 08:38
Загитова анонсировала новый показ шоу «Хранители времени» в Казани: «Скоро расскажу подробнее и объявлю даты. Ждете?»
62сегодня, 07:14
Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров
16сегодня, 06:45
Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов
19сегодня, 06:26
Роднина о реакции на ее слова о пенсиях: «Одно только знаю, что сила в правде. Я там что, какую-то неправду сказала?»
96сегодня, 04:54
Илья Малинин: «Моя произвольная программа посвящена истории моей жизни со всеми сложностями, преградами»
61вчера, 17:16
Гран-при Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон, Малинин, Сакамото, Левито, Дэвис и Смолкин выступили с показательными номерами
198вчера, 17:07
Тарасова о конкуренции Петросян с японками: «У нее есть все, чтобы выигрывать. Поэтому на Олимпиаде будет очень интересное противостояние»
18вчера, 16:11
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
118 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
116 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57