Мемориал Рабер. КМС. Дрожжина и Тельнов, Жабина и Башуров, Билибина и Кашаев выступят с произвольными танцами
Дрожжина и Тельнов лидируют после ритм-танца на Мемориале Рабер по КМС.
Мемориал Ирины Рабер
Москва
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
1. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 63,30
2. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 61,55
3. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 59,59
4. Полина Жарова – Алексей Столяров – 59,47
5. Сандра Давыденко – Игнат Пахомов – 59,33
6. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 57,09
7. Влада Бердникова – Матвей Шипилов – 54,35
8. Алиса Кремер – Илья Целковский – 54,21
Полные результаты – здесь.
Начало произвольного танца – 15:50 по московскому времени (16 сентября), прямая трансляция – ФФКМ.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости