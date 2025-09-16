2

Мемориал Рабер. КМС. Дрожжина и Тельнов, Жабина и Башуров, Билибина и Кашаев выступят с произвольными танцами

Дрожжина и Тельнов лидируют после ритм-танца на Мемориале Рабер по КМС.

Мемориал Ирины Рабер

Москва

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

1. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 63,30

2. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 61,55

3. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 59,59

4. Полина Жарова – Алексей Столяров – 59,47

5. Сандра Давыденко – Игнат Пахомов – 59,33

6. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 57,09

7. Влада Бердникова – Матвей Шипилов – 54,35

8. Алиса Кремер – Илья Целковский – 54,21

Полные результатыздесь.

Начало произвольного танца – 15:50 по московскому времени (16 сентября), прямая трансляцияФФКМ.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
Мемориал Рабер
результаты
танцы на льду
Ярослава Воробьева
Георгий Цымбалов
Вениамин Башуров
Алексей Столяров
Евдокия Крючкова
Влада Бердникова
Полина Жарова
Иван Тельнов
Александр Синцов
Дарья Дрожжина
Милана Жабина
Артем Мякишев
Эвелина Валиева
Софья Гончарова
Анна Билибина
Игнат Пахомов
Дмитрий Кашаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
23-летняя австрийская фигуристка Юлия Мари Гайзер погибла в ДТП. Ее сбил грузовик во время велосипедной прогулки
313 минут назад
Команда Тутберидзе: «Предолимпийский сбор в Красноярске завершен. Работаем дальше»
35сегодня, 07:28Фото
«Там, где можно будет поджать оценки, судьи подожмут». Леонова о Петросян и Гуменнике на олимпийском отборе
8сегодня, 06:59
Малинин о победе на Lombardia Trophy: «Сильное начало сезона очень важно перед Олимпиадой-2026. Я очень доволен своими выступлениями»
5сегодня, 06:50
Вероника Дайнеко поедет с Петром Гуменником на олимпийский отбор в Пекин (фан-группа фигуриста)
30вчера, 20:05
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
139вчера, 21:20
Мама Костылевой: «Лена доказала самой себе, что надо подниматься со дна и идти дальше. Была полная потеря формы, потеря всего контента и навыков»
78вчера, 19:54
15-летняя итальянская фигуристка Матильда Феррари погибла, попав под колеса грузовика
14вчера, 19:32
Елена Вайцеховская: «Желаю Петросян спокойно делать свою работу и помнить, что она не одна. Задача – доказать всем, что у тебя лучший тренер в мире»
26вчера, 19:29
Леонова об олимпийском отборе: «Пожелаю Петросян и Гуменнику спокойно и уверенно кататься, так, как они это делают на тренировках»
вчера, 17:54
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48