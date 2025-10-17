Денис Васильев ушел из школы Стефана Ламбьеля

Латвийский фигурист Денис Васильев покинул школу Стефана Ламбьеля в Швейцарии.

Об этом сообщил аккаунт школы в соцсети.

«После девяти лет в Шампери Денис решил, что нужно что-то изменить. В 26 лет, вступая в свой 11-й взрослый сезон, он является одним из самых опытных фигуристов в мире, и мы уверены, что он лучше всех знает, что ему нужно.

Восхищаемся его мужеством взять на себя ответственность за свою карьеру и желаем ему всего наилучшего на новом пути», – говорится в сообщении.