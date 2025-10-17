22

«Готовим невероятный дуэт для вас с Женечкой». Плющенко пригласил зрителей на свое шоу с участием Медведевой

Евгений Плющенко пригласил зрителей на свое шоу с участием Евгении Медведевой.

«Женя и Женя ждут вас 2-3 ноября в Санкт-Петербурге на нашем уникальном шоу с балетом «Спящая красавица»!

Готовим невероятный дуэт для вас с Женечкой», – написал Плющенко в соцсети. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Евгения Плющенко
ледовые шоу
logoЕвгения Медведева
мужское катание
женское катание
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейсон Браун об общении с Медведевой: «Очень по ней скучаю! В последний раз мы разговаривали на Олимпиаде в Пекине»
50сегодня, 10:49
Дзепка назвала качества идеального фигуриста: лутц Мемолы, вращения Валиевой, чувство юмора Туктамышевой
4115 октября, 07:32
Вечер памяти Александра Гришина. Загитова, Медведева, Трусова, Петросян, Щербакова, Ягудин выступили с показательными номерами
12315 октября, 16:19
Главные новости
Гран-при Франции. Миура и Кихара лидируют после короткой программы, Стеллато-Дудек и Дешам – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и
1039 минут назад
Каори Сакамото: «Шесть лет назад я уже выступала на Гран-при во Франции, это был горький опыт. Может, поэтому я сегодня нервничала, не выдала максимум»
230 минут назад
Ами Накаи: «После конца проката я радовалась, понимала, что все сделала хорошо. Но когда увидела оценки, была в шоке»
38 минут назад
«Никогда так внимательно не слушала тренера». Трусова записала влог на юниорском Гран-при в Москве
850 минут назадВидео
Гран-при Франции. Накаи с тройным акселем выиграла короткую программу, Сакамото – 2-я, Левито – 3-я
380сегодня, 17:30
Ами Накаи исполнила тройной аксель в короткой программе на Гран-при Франции
11сегодня, 16:40
Алина Загитова снялась для рекламной кампании Гоши Рубчинского
47сегодня, 16:13Фото
Александра и Макар Игнатовы обвенчались и покрестили сына
42сегодня, 16:04Фото
Сокращение на 2 тысячи занимающихся к 2026 году – план развития фигурного катания России
31сегодня, 13:38
Роднина о подготовке Петросян и Гуменника: «До Олимпиады еще достаточно времени. Можно успеть как набрать форму, так и потерять ее»
4сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
1вчера, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13