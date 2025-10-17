«Готовим невероятный дуэт для вас с Женечкой». Плющенко пригласил зрителей на свое шоу с участием Медведевой
Евгений Плющенко пригласил зрителей на свое шоу с участием Евгении Медведевой.
«Женя и Женя ждут вас 2-3 ноября в Санкт-Петербурге на нашем уникальном шоу с балетом «Спящая красавица»!
Готовим невероятный дуэт для вас с Женечкой», – написал Плющенко в соцсети.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Евгения Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости