«Готовим невероятный дуэт для вас с Женечкой». Плющенко пригласил зрителей на свое шоу с участием Медведевой

Евгений Плющенко пригласил зрителей на свое шоу с участием Евгении Медведевой.

«Женя и Женя ждут вас 2-3 ноября в Санкт-Петербурге на нашем уникальном шоу с балетом «Спящая красавица»!

Готовим невероятный дуэт для вас с Женечкой», – написал Плющенко в соцсети.