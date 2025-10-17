  • Спортс
  • Мария Павлова: «Получить 70 баллов за короткую программу было моей маленькой мечтой. Я весь прошлый сезон надеялась увидеть эти баллы»
2

Павлова и Святченко рассказали о короткой программе под Майкла Джексона.

Их слова приводит корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева. 

На Гран-при во Франции венгерские фигуристы после короткой занимают третье место с результатом 70,15 балла. 

Павлова: Получить 70 баллов за короткую программу было моей маленькой мечтой. Я весь прошлый сезон надеялась увидеть эти баллы, но получилось только сейчас. Если честно, думала, что будет опять в районе 66, и на большее не рассчитывала. Это наш первый старт, мы не знали, как нас будут оценивать, понравится ли судьям программа. Конечно, это ужасно приятно.

Святченко: Мы начали сезон позднее, чем обычно: летом во время исполнения новой поддержки у меня обострилась травма плеча, поэтому мы много пропустили – я плотно занимался восстановлением. Лечился в Венгрии, а Маша тренировалась одна. Но сейчас уже все более или менее в порядке, хотя первый старт дается, конечно, нервно.

Павлова: Мы долго думали над выбором музыки для короткой программы, и даже когда остановились на Майкле Джексоне, долго еще не могли решить, в каком стиле ставить программу. Наш постановщик Лука Ланотте предложил медленную версию, чтобы показать простую историю – про жизнь, природу, свободу и счастье. И тогда мы поняли, что не будем копировать движения Джексона и костюмы тоже сделаем максимально простыми.

Святченко: Знаю, что многие считают наши костюмы похожими на стилистику костюмов Гийома Сизерона. Нам приятно такое сравнение. Маша обожает пару Пападакис и Сизерона. А я просто стремлюсь хоть в чем-то быть на него похожим в катании. Мой тренер, хореограф и по совместительству моя любимая жена Софья Евдокимова всегда приводит нам в пример именно катание Гийома.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
пары
logoсборная Венгрии
Алексей Святченко
logoГран-при Франции
Мария Павлова
