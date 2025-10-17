4

Изабо Левито: «В этом сезоне я больше контролирую прыжки, стала стабильнее. Быть может, дело в том, что я больше не расту»

Американская фигуристка Изабо Левито рассказала об изменениях в своем катании.

Левито сегодня стала третьей в короткой программе на Гран-при Франции с результатом 73,37 балла. 

«Я очень люблю выступать именно на этом этапе Гран-при, во Франции. Да, я выиграла здесь два года назад, но дело не только в этом. И каток, и зрители – тут все на высшем уровне, так что я очень рада вернуться. И еще больше рада чистому прокату.

Мне кажется, в этом сезоне я немного иначе выгляжу на льду. Я больше контролирую прыжки, стала стабильнее. Быть может, дело в том, что я больше не расту, поэтому уверенности в прыжках больше.

В презентации, надеюсь, я тоже улучшилась. Уверена, что помогли выступления в шоу. Меня пригласили в три тура Stars on Ice, и это был невероятный опыт. И я вижу разницу на соревнованиях: я сейчас выхожу на лед не просто как спортсменка, я стараюсь показать больше артистизма.

Что касается короткой программы, то мы специально сделали программу, которая немного похожа на прошлогоднюю постановку «Завтрак у Тиффани». Меня много спрашивали, не хочу ли я оставить ее на этот сезон, но мы не хотели повторов в олимпийский год.

Программа мне очень нравилась, и мы решили сохранить эту же стилистику. Большое кино, легкий образ – мне кажется, такое мне идет. Конечно, мы не просто так выбрали исполнение Софи Лорен: это настоящая итальянская дива, а Олимпиада ведь в Милане», – приводит слова Левито корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
