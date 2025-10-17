Деанна Стеллато-Дудек: «У нас была поставлена другая короткая программа, но мы не смогли решить проблему с авторскими правами, с нас попросили 50 тысяч долларов»

Стеллато-Дудек рассказала о проблемах с авторскими правами на музыку.

Сегодня канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам заняли второе место в короткой программе спортивных пар на Гран-при во Франции.

«Сегодня в прокате было несколько шероховатостей, но мы рады, что, в целом, программа удалась.

Мы очень серьезно готовились к этому сезону, даже отказались от шоу весной, чтобы полностью сосредоточиться на программах и тренировках. Думаю, это помогло, мы полностью сфокусировались на работе.

Изначально у нас была поставлена другая короткая программа, под музыку Фила Коллинза. Мой брат записал очень красивую кавер-версию песни «In the Air», и мне было очень важно кататься в олимпийский сезон под голос родного человека. Но мы не смогли решить проблему с авторскими правами, с нас попросили 50 тысяч долларов за использование трека на соревнованиях.

Поэтому мы взяли классическую композицию «Кармина Бурана». Мы знали, что хотим вставить какой-то интересный элемент в олимпийскую программу, и я предложила Максу сальто. Он год отказывался от этой идеи, называл меня сумасшедшей: я сначала хотела делать сальто с его плеч, потом со спины, но он был категорически против, считал это опасным.

Но я не отступала и смогла его убедить. Теперь элемент ему очень нравится, а я чувствую, что это повышает интерес публики», – приводит слова Стеллато-Дудек корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева.