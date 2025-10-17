23

Джейсон Браун об общении с Медведевой: «Очень по ней скучаю! В последний раз мы разговаривали на Олимпиаде в Пекине»

Американский фигурист Джейсон Браун рассказал об общении с Евгенией Медведевой.

Браун тренировался с двукратной чемпионкой мира в группе Брайана Орсера в Канаде.

– С Женей Медведевой общаетесь?

– Очень по ней скучаю! В последний раз мы разговаривали на Олимпиаде в Пекине – это безумие. Когда приехал в Казахстан, мне сказали, что год назад Евгения выступала там с показательным номером. Я невероятно расстроился и думал только об этом.

Она научила меня тому, как быть сильным конкурентом, как держаться сосредоточенным. Я всегда был трудолюбивым, но Евгения работала еще больше. Когда она входила в здание, в ней была настоящая ярость и ощущение, что с ней лучше не связываться. Медведева научила меня смотреть на людей по-другому и держать концентрацию. За это я буду ей бесконечно благодарен. Каждый раз, когда выхожу на соревнования, я думаю о Евгении.

– Недавно прошло ее ледовое шоу в стиле дискотеки нулевых. Хотел бы в нем поучаствовать?

– О, я бы с удовольствием поехал. Ее первое шоу должно было случиться в 2020-м – она меня пригласила, но в итоге все отменилось из-за коронавируса. Я очень ждал момента, когда поеду в Россию и буду с ней выступать. Надеюсь, что в будущем это получится, – сказал Браун.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
logoДжейсон Браун
logoЕвгения Медведева
женское катание
logoсборная России
logoсборная США
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
София Дзепка: «Четверные требуют сильной ментальной подготовки. Без настроя, как мне кажется, на прыжок может зайти только Малинин»
115 октября, 07:47
Дзепка назвала качества идеального фигуриста: лутц Мемолы, вращения Валиевой, чувство юмора Туктамышевой
4115 октября, 07:32
Вечер памяти Александра Гришина. Загитова, Медведева, Трусова, Петросян, Щербакова, Ягудин выступили с показательными номерами
12315 октября, 16:19
Главные новости
Ирина Роднина: «Слово «соревноваться» в отношении Валиевой – понятие пока далекое»
116 минут назад
Гран-при Франции. Сакамото, Левито, Ким Чхэ Ен, Лин-Грейси, Сумийоши, Накаи выступят с короткими программами
2323 минуты назад
Гран-при Франции. Миура и Кихара, Стеллато-Дудек и Дешам, Павлова и Святченко покажут короткие программы
224 минуты назад
Американец Браун о выступлении Гуменника на олимпийском отборе: «Впечатляюще. Хорошо, когда участвуют все»
16сегодня, 10:58
Джейсон Браун: «Показываю следующему поколению, что в спорте есть место фигуристам, у которых проблемы с четверными»
9сегодня, 10:54
Джейсон Браун: «Главная цель – поехать на Олимпиаду, попасть в командник и помочь США выиграть золото»
7сегодня, 10:44
Луна Хендрикс поменяла музыку к короткой программе
7сегодня, 10:29
Нина Пинзарроне о причинах пропуска Гран-при: «Мне делали много инъекций в стопы из-за прежних проблем. Кожа стала хрупкой – и рана на колене загноилась»
3сегодня, 10:16
Алексей Мишин: «Семененко испытывает трудности при подготовке к этапу Гран-при в Красноярске»
38сегодня, 08:11
Расписание Гран-при Франции: там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Сакамото, Левито, Фурнье-Бодри и Сизерон
34сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
1вчера, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13