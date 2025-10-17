Американец Браун о выступлении Гуменника на олимпийском отборе: «Впечатляюще. Хорошо, когда участвуют все»
Американец Джейсон Браун восхитился прокатом Петра Гуменника на отборе в Китае.
– Российские фигуристы недавно выступили на отборочном турнире в Пекине. Видел выступление Гуменника?
– Это невероятно. Я поражен тем, как эти спортсмены продвигают технику вперед. Петр зашел на пять квадов – я бы хотел сделать один, ха-ха. Впечатляюще.
Мне нравится, что наш вид спорта настолько разный – хорошо, когда участвуют все. Каждый выкладывается на максимум, именно это и делает фигурное катание прекрасным, – сказал Браун.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
