12

Американец Браун о выступлении Гуменника на олимпийском отборе: «Впечатляюще. Хорошо, когда участвуют все»

Американец Джейсон Браун восхитился прокатом Петра Гуменника на отборе в Китае.

– Российские фигуристы недавно выступили на отборочном турнире в Пекине. Видел выступление Гуменника?

– Это невероятно. Я поражен тем, как эти спортсмены продвигают технику вперед. Петр зашел на пять квадов – я бы хотел сделать один, ха-ха. Впечатляюще.

Мне нравится, что наш вид спорта настолько разный – хорошо, когда участвуют все. Каждый выкладывается на максимум, именно это и делает фигурное катание прекрасным, – сказал Браун.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
logoПетр Гуменник
logoДжейсон Браун
logoсборная США
мужское катание
олимпийская квалификация
logoсборная России
