Софья Смагина: «С Лазаревым поддерживаем друг друга на соревнованиях, в переписке. Если пересекаемся, то всегда желаем удачи»
Фигуристка заняла второе место на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.
– Расскажите о своих программах на этот сезон.
– В короткой программе очень интересный образ. Музыку подобрал мне Сергей Дмитриевич Давыдов, а постановку вел Илья Гурылев. Произвольная программа – это «Великолепный век» и «Королек – птичка певчая».
Тоже музыку предложил Сергей Дмитриевич, а постановку вела Виктория Леонидовна Бондаренко. Мне они обе очень нравятся — и образ, и сама постановка. В обоих образах комфортно – как в короткой, так и в произвольной.
– Как шла постановка программ?
– Процесс шел очень интересно и захватывающе. Сложностей в этих программах нет, потому что мне очень нравятся образы. Они, как мне кажется, подходят мне, поэтому удается их показать.
– Кто вам шьет платья?
– На этот сезон сшила мне платья Татьяна Лазарева, мама Льва Лазарева. Мне очень нравятся мои платья.
– Как началось это сотрудничество?
– Посоветовали тренеры, ну и некоторые одногруппники с ней работали. Я довольна нашим сотрудничеством. <...>
– Что вам больше всего нравится в Сергее Дмитриевиче как в специалисте?
– Мне нравятся его спокойствие, настойчивость и характер. Он всегда спокоен и в то же время сосредоточен.
– Есть ли совет от него, который запомнили на всю жизнь?
– Сохранять спокойствие и идти только вперед.
– А с кем в группе чаще всего общаетесь?
– Общаюсь со Львом Лазаревым, Настей Уткиной, Марией Гордеевой, Лизой Куликовой, Вероникой Яметовой. А вообще, я общаюсь со всеми. У нас в группе всегда дружеская обстановка, очень приятно с ними находиться в одной группе.
– Здесь также выступал Лев Лазарев. Вы ходили смотреть его прокаты? Поддерживаете друг друга?
– Я видела его выступления, они мне очень понравились. Мы поддерживаем друг друга на соревнованиях. Поддерживаем в переписке, а если пересекаемся, то всегда желаем удачи. С достижениями тоже поздравляем друг друга, конечно, – сказала Смагина.