  Софья Смагина: «С Лазаревым поддерживаем друг друга на соревнованиях, в переписке. Если пересекаемся, то всегда желаем удачи»
Софья Смагина: «С Лазаревым поддерживаем друг друга на соревнованиях, в переписке. Если пересекаемся, то всегда желаем удачи»

Софья Смагина рассказала о своих программах и тренировках у Сергея Давыдова.

Фигуристка заняла второе место на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.

– Расскажите о своих программах на этот сезон.

– В короткой программе очень интересный образ. Музыку подобрал мне Сергей Дмитриевич Давыдов, а постановку вел Илья Гурылев. Произвольная программа – это «Великолепный век» и «Королек – птичка певчая».

Тоже музыку предложил Сергей Дмитриевич, а постановку вела Виктория Леонидовна Бондаренко. Мне они обе очень нравятся — и образ, и сама постановка. В обоих образах комфортно – как в короткой, так и в произвольной.

– Как шла постановка программ?

– Процесс шел очень интересно и захватывающе. Сложностей в этих программах нет, потому что мне очень нравятся образы. Они, как мне кажется, подходят мне, поэтому удается их показать.

– Кто вам шьет платья?

– На этот сезон сшила мне платья Татьяна Лазарева, мама Льва Лазарева. Мне очень нравятся мои платья.

– Как началось это сотрудничество?

– Посоветовали тренеры, ну и некоторые одногруппники с ней работали. Я довольна нашим сотрудничеством. <...>

– Что вам больше всего нравится в Сергее Дмитриевиче как в специалисте?

– Мне нравятся его спокойствие, настойчивость и характер. Он всегда спокоен и в то же время сосредоточен.

– Есть ли совет от него, который запомнили на всю жизнь?

– Сохранять спокойствие и идти только вперед.

– А с кем в группе чаще всего общаетесь?

– Общаюсь со Львом Лазаревым, Настей Уткиной, Марией Гордеевой, Лизой Куликовой, Вероникой Яметовой. А вообще, я общаюсь со всеми. У нас в группе всегда дружеская обстановка, очень приятно с ними находиться в одной группе.

– Здесь также выступал Лев Лазарев. Вы ходили смотреть его прокаты? Поддерживаете друг друга?

– Я видела его выступления, они мне очень понравились. Мы поддерживаем друг друга на соревнованиях. Поддерживаем в переписке, а если пересекаемся, то всегда желаем удачи. С достижениями тоже поздравляем друг друга, конечно, – сказала Смагина.

