Елена Костылева: «Вижу себя в роли тренера. Тренировать точно буду, мне это очень нравится»
Елена Костылева рассказала, что хотела бы в будущем стать тренером.
– Восстановила ли четверной риттбергер?
– Пока нет, еще над ним не работала. Но в скором времени буду работать, восстанавливать и вставлять в программу.
– Видишь ли ты себя в роли тренера?
– Да, я вижу себя в роли тренера, но хочу сказать: полностью этому жизнь я посвящать не собираюсь. Тренировать я точно буду, и мне это очень нравится.
– Как относишься к хейту и критике?
– К хейту я отношусь спокойно, меня это никак не задевает, но все равно пытаюсь читать этого как можно меньше, – сказала 14-летняя фигуристка в видео телеграм-канала «Невская фигурка».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Невская фигурка
