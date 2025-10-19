19

Елена Костылева: «Вижу себя в роли тренера. Тренировать точно буду, мне это очень нравится»

Елена Костылева рассказала, что хотела бы в будущем стать тренером.

– Восстановила ли четверной риттбергер?

– Пока нет, еще над ним не работала. Но в скором времени буду работать, восстанавливать и вставлять в программу.

– Видишь ли ты себя в роли тренера?

– Да, я вижу себя в роли тренера, но хочу сказать: полностью этому жизнь я посвящать не собираюсь. Тренировать я точно буду, и мне это очень нравится.

– Как относишься к хейту и критике?

– К хейту я отношусь спокойно, меня это никак не задевает, но все равно пытаюсь читать этого как можно меньше, – сказала 14-летняя фигуристка в видео телеграм-канала «Невская фигурка».

Суета вокруг номера Костылевой: штаб Плющенко отрекся от дизайна платья, за дело взялась мама

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Невская фигурка
logoсборная России
Елена Костылева
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
⚡ Гран-при Франции. Малинин победил с отрывом в 40 баллов, Сяо Хим Фа – 2-й, Эгадзе – 3-й
3626 минут назад
Сизерон о произвольном танце: «Для нас важно не просто откатать программу, а погрузить зрителя в особый мир, чтоб он попал в другое измерение»
15 минут назад
Елизавета Туктамышева: «Как мне понравились Фурнье-Бодри и Сизерон! Не оторвать глаз»
8сегодня, 11:15
⚡ Гран-при Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон победили, Фир и Гибсон – 2-е, Рид и Амбрулевичюс – 3-и, Дэвис и Смолкин – 5-е
562сегодня, 11:05
Гиньяр и Фаббри ушли из кисс-энд-края сразу после объявления оценок за произвольный танец на Гран-при Франции
29сегодня, 10:45
Софья Смагина: «С Лазаревым поддерживаем друг друга на соревнованиях, в переписке. Если пересекаемся, то всегда желаем удачи»
1сегодня, 10:29
Смагина о любимых фигуристах: «Трусова нравится прыжками, Щербакова привлекает презентацией. Валиева – очень стойкий человек, у нее красивое катание»
8сегодня, 10:24
Ромэн Агенауэр: «Сизерон и Фурнье-Бодри – равные партнеры. Это как семья: они делят обязанности и не претендуют на безусловное лидерство в паре»
17сегодня, 07:13
Фурнье-Бодри о корсете для ритм-танца: «Обычно мне нравятся юбки подлиннее, ладно – мне просто нравится, когда юбка есть»
13сегодня, 07:07Фото
Сизерон о костюме Фурнье-Бодри в ритм-танце: «Черпали вдохновение в образе Мадонны, но не пытались повторить его детали, например, конусообразный лиф»
5сегодня, 07:02
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
вчера, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
116 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57