Гиньяр и Фаббри ушли из кисс-энд-края сразу после объявления оценок за произвольный танец на Гран-при Франции
Гиньяр и Фаббри покинули кисс-энд-край сразу после оценок за произвольный танец.
Итальянский дуэт выступил на Гран-при Франции в Анже. Они получили за прокат произвольного танца 118,73 балла, итоговая сумма за две программы составила 195,98.
Накануне Марко Фаббри также уходил из кисс-энд-края после объявления оценок. За ритм-танец пара получила 77,25 балла. Шарлен Гиньяр выразила возмущение по этому поводу, опубликовав в соцсети сторис болельщика: «ISU, эти оценки – шутка, буквально цирк на льду».
«Судейская манипуляция» в танцах: партнер ушел, когда услышал оценки. Все по делу?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости