Елизавета Туктамышева: «Как мне понравились Фурнье-Бодри и Сизерон! Не оторвать глаз»

Туктамышева восхитилась выступлением Фурнье-Бодри и Сизерона.

Французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон одержал победу на Гран-при Франции. Они набрали за две программы 211,02 балла.

Фигуристы встали в пару весной текущего года. Сизерон – олимпийский чемпион 2022 года в дуэте с Габриэлой Пападакис.

«Как мне понравились Лоранс и Гийом! Не оторвать глаз», – написала чемпионка мира Елизавета Туктамышева в телеграм-канале.

