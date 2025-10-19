Елизавета Туктамышева: «Как мне понравились Фурнье-Бодри и Сизерон! Не оторвать глаз»
Туктамышева восхитилась выступлением Фурнье-Бодри и Сизерона.
Французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон одержал победу на Гран-при Франции. Они набрали за две программы 211,02 балла.
Фигуристы встали в пару весной текущего года. Сизерон – олимпийский чемпион 2022 года в дуэте с Габриэлой Пападакис.
«Как мне понравились Лоранс и Гийом! Не оторвать глаз», – написала чемпионка мира Елизавета Туктамышева в телеграм-канале.
Камбэк года в фигурке – с розовым корсетом и «я облажался». Детали изнутри
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Туктамышевой
