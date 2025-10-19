5

Елизавета Туктамышева: «Как мне понравились Фурнье-Бодри и Сизерон! Не оторвать глаз»

Туктамышева восхитилась выступлением Фурнье-Бодри и Сизерона.

Французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-БодриГийом Сизерон одержал победу на Гран-при Франции. Они набрали за две программы 211,02 балла.

Фигуристы встали в пару весной текущего года. Сизерон – олимпийский чемпион 2022 года в дуэте с Габриэлой Пападакис. 

«Как мне понравились Лоранс и Гийом! Не оторвать глаз», – написала чемпионка мира Елизавета Туктамышева в телеграм-канале.

Камбэк года в фигурке – с розовым корсетом и «я облажался». Детали изнутри

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Туктамышевой
Лоранс Фурнье-Бодри
logoЕлизавета Туктамышева
танцы на льду
logoсборная Франции
logoГийом Сизерон
logoГран-при Франции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон победили, Фир и Гибсон – 2-е, Рид и Амбрулевичюс – 3-и, Дэвис и Смолкин – 5-е
53843 минуты назад
Ромэн Агенауэр: «Сизерон и Фурнье-Бодри – равные партнеры. Это как семья: они делят обязанности и не претендуют на безусловное лидерство в паре»
16сегодня, 07:13
Фурнье-Бодри о корсете для ритм-танца: «Обычно мне нравятся юбки подлиннее, ладно – мне просто нравится, когда юбка есть»
12сегодня, 07:07Фото
Главные новости
Гран-при Франции. Малинин, Эгадзе, Миура, Сяо Хим Фа, Цубои, Бричги выступят с произвольными программами
2228 минут назадLive
Гран-при Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон победили, Фир и Гибсон – 2-е, Рид и Амбрулевичюс – 3-и, Дэвис и Смолкин – 5-е
53843 минуты назад
Гиньяр и Фаббри ушли из кисс-энд-края сразу после объявления оценок за произвольный танец на Гран-при Франции
18сегодня, 10:45
Софья Смагина: «С Лазаревым поддерживаем друг друга на соревнованиях, в переписке. Если пересекаемся, то всегда желаем удачи»
1сегодня, 10:29
Смагина о любимых фигуристах: «Трусова нравится прыжками, Щербакова привлекает презентацией. Валиева – очень стойкий человек, у нее красивое катание»
2сегодня, 10:24
Ромэн Агенауэр: «Сизерон и Фурнье-Бодри – равные партнеры. Это как семья: они делят обязанности и не претендуют на безусловное лидерство в паре»
16сегодня, 07:13
Фурнье-Бодри о корсете для ритм-танца: «Обычно мне нравятся юбки подлиннее, ладно – мне просто нравится, когда юбка есть»
12сегодня, 07:07Фото
Сизерон о костюме Фурнье-Бодри в ритм-танце: «Черпали вдохновение в образе Мадонны, но не пытались повторить его детали, например, конусообразный лиф»
5сегодня, 07:02
Дюбрей о ритм-танце Фурнье-Бодри и Сизерона: «Нам намекнули, что не стоит усложнять: говорим вог – подразумеваем Мадонну»
1сегодня, 06:57
Евгения Медведева: «Костюм играет не первостепенную, но вторую роль в успехе спортсмена»
32сегодня, 06:54
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
вчера, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
116 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57