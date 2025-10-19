Ромэн Агенауэр: «Сизерон и Фурнье-Бодри – равные партнеры. Это как семья: они делят обязанности и не претендуют на безусловное лидерство в паре»
«Они суперпрофессионалы. Гийом за эти годы стал почти нашим коллегой – мы много работали вместе, он занимался хореографией и помогал нам с постановками.
Но когда он решил вернуться на лед, то без проблем снова стал нашим учеником – он слышит тренеров и работает еще больше, чем раньше. Они с Лоранс невероятно обученные фигуристы, у них сильная техническая база, но даже им нужен взгляд со стороны. В нашей команде есть доверие, и это главное.
Их сильная сторона – как нового дуэта – в том, что это равные партнеры. Гийом не диктует свое видение и идеи, Лоранс – очень сильная фигуристка с сильным характером. В их отношениях большую роль играет взаимоуважение.
Это как семья: они делят обязанности и не претендуют на безусловное лидерство в паре. Кто-то моет посуду, а кто-то стирает – и тут так же. Они классная команда. А еще они очень похожи. Лоранс не раз говорила мне, что она чувствует Гийома без слов», – сказал Агенауэр.
Камбэк года в фигурке – с розовым корсетом и «я облажался». Детали изнутри