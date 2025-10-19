  • Спортс
  • Смагина о любимых фигуристах: «Трусова нравится прыжками, Щербакова привлекает презентацией. Валиева – очень стойкий человек, у нее красивое катание»
Смагина о любимых фигуристах: «Трусова нравится прыжками, Щербакова привлекает презентацией. Валиева – очень стойкий человек, у нее красивое катание»

Фигуристка Софья Смагина назвала своих кумиров в фигурном катании.

– Были ли у вас какие-то кумиры в детстве?

– Да, есть кумиры. Саша Трусова, Аня Щербакова, Камила Валиева и Михаил Коляда – они очень мне нравятся.

– Чем они вас привлекают?

– Саша Трусова очень нравится прыжками, Аня Щербакова привлекает презентацией. Михаил Коляда нравится своим потрясающим катанием. А Камила Валиева – очень стойкий человек, у нее очень красивое катание.

– Олимпиаду смотрели?

– Конечно. Я болела за Сашу Трусову, Аню Щербакову, ну и за Камилу Валиеву. Мне они нравились в тот момент. Даже не могла выбрать, кого бы хотела поставить на первое место. Было тяжело и обидно за Камилу. А за Аню и Сашу я порадовалась.

– Сейчас у вас есть кумиры?

– Да. Это все те же Аня Щербакова и Саша Трусова. И еще мне очень нравится, как катается Аделия Петросян.

– За олимпийской квалификацией следили?

– Да, следила. Мне понравилось, как выступили наши ребята. Они большие молодцы.

– А в целом зарубежные старты смотрите? Кого можете выделить из иностранцев?

– Некоторые смотрю. Мне очень нравятся фигуристки из Японии, но вот конкретно кого-то выделить не могу.

– Чем они вам нравятся?

– Своими прыжками и некоторыми программами, – сказала Смагина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
