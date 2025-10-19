Смагина о любимых фигуристах: «Трусова нравится прыжками, Щербакова привлекает презентацией. Валиева – очень стойкий человек, у нее красивое катание»
– Были ли у вас какие-то кумиры в детстве?
– Да, есть кумиры. Саша Трусова, Аня Щербакова, Камила Валиева и Михаил Коляда – они очень мне нравятся.
– Чем они вас привлекают?
– Саша Трусова очень нравится прыжками, Аня Щербакова привлекает презентацией. Михаил Коляда нравится своим потрясающим катанием. А Камила Валиева – очень стойкий человек, у нее очень красивое катание.
– Олимпиаду смотрели?
– Конечно. Я болела за Сашу Трусову, Аню Щербакову, ну и за Камилу Валиеву. Мне они нравились в тот момент. Даже не могла выбрать, кого бы хотела поставить на первое место. Было тяжело и обидно за Камилу. А за Аню и Сашу я порадовалась.
– Сейчас у вас есть кумиры?
– Да. Это все те же Аня Щербакова и Саша Трусова. И еще мне очень нравится, как катается Аделия Петросян.
– За олимпийской квалификацией следили?
– Да, следила. Мне понравилось, как выступили наши ребята. Они большие молодцы.
– А в целом зарубежные старты смотрите? Кого можете выделить из иностранцев?
– Некоторые смотрю. Мне очень нравятся фигуристки из Японии, но вот конкретно кого-то выделить не могу.
– Чем они вам нравятся?
– Своими прыжками и некоторыми программами, – сказала Смагина.