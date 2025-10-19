  • Спортс
  • Фигурное катание
  Сизерон о произвольном танце: «Для нас важно не просто откатать программу, а погрузить зрителя в особый мир, чтоб он попал в другое измерение»
Сизерон о произвольном танце: «Для нас важно не просто откатать программу, а погрузить зрителя в особый мир, чтоб он попал в другое измерение»

Фурнье-Бодри и Сизерон поделились эмоциями после проката произвольного танца.

Французский танцевальный дуэт победил на Гран-при Франции с 211,02 баллами.

Слова фигуристов передает корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.

«Мы очень счастливы. Это тот прокат, который мы и хотели. Мы знаем, что мы можем так кататься на тренировках – и здорово, что сегодня это смогли увидеть остальные. У нас сегодня целый коктейль эмоций – до проката, во время и после. Невероятный день.

Конечно, в произвольной программе мы чувствуем себя более уверенно, мы поставили ее еще в марте, во время чемпионата мира. Для нас важно не просто откатать ее, а погрузить зрителя в особый мир, чтоб он попал в другое измерение.

Я люблю соревноваться, это питает меня энергией. Да, я скучал по льду, по этой обстановке и рад, что мы снова здесь», – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду Гийом Сизерон.

«Совершенно честно скажу, что мы не думали об оценках, когда выходили катать произвольный танец сегодня. Мы с Гийомом прошли большой путь к этому старту, поэтому просто хотелось показать, что мы можем – и отпраздновать это.

Мы здесь не ради оценок – мы возвращались не ради результата. Мы оба очень сильно любим фигурное катание, нам нравится выступать и видеть зрителей. Наша мотивация – просто кататься.

Но когда мы увидели оценки, это был, конечно, шок. Мы не сразу поняли, и только когда наш тренер Ромэн Агенауэр подпрыгнул, мы поняли, что там что-то приятное. Это был невероятный момент, очень сильные эмоции», – добавила Лоранс Фурнье-Бодри.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoГран-при Франции
танцы на льду
Ромэн Агенауэр
logoГийом Сизерон
Лоранс Фурнье-Бодри
logoсборная Франции
