Глейхенгауз о произвольной программе Малинина: «Для Ильи – макет, для всего мира – невыполнимая задача»

Даниил Глейхенгауз высказался о прокате произвольной программы Ильи Малинина.

Американский фигурист победил на Гран-при Франции, получив 215,78 балла за произвольную и 321 балл по итогам двух программ.

В прокате Малинин исполнил четверной флип, тройной аксель, четверной лутц, тройной риттбергер, каскад четверной лутц – ойлер – тройной флип (судьи отметили недокрут на первом прыжке), каскад четверной тулуп – тройной тулуп, секвенцию из четверного сальхова и тройного акселя.

«Для Ильи Малинина – макет, для всего мира – невыполнимая задача. 128 баллов техника. Мне кажется, Илья чуть-чуть поднапрягся в конце. Вот этот четверной сальхов – тройной аксель последним элементом при не самом удобном приземлении с сальхова показывает, насколько это вообще все не проблема для него. И соперник у Ильи Малинина, конечно же, один – это Илья Малинин», – сказал тренер и хореограф Глейхенгауз в эфире Okko

«Возьмите коньки и попробуйте сделать то же, что и я». Малинин победил, но вспыхнул

