Горбачева выступит на этапах Гран-при в Красноярске и Москве, а также на мемориале Панина в Санкт-Петербурге

Алина Горбачева выступит на этапах Гран-при России в Красноярске и Москве.

Об этом бронзовый призер чемпионата страны по фигурному катанию рассказала после контрольных прокатов в Санкт-Петербурге.

«Я буду выступать на этапах Гран-при в Красноярске и Москве. На мемориале Панина-Коломенкина тоже буду выступать.

Какой контент нужен, чтобы быть конкурентоспособной? Не могу сказать, что есть определенный контент, при котором точно будет лидерство. Это совокупность всего», – сказала Горбачева .

