Горбачева выступит на этапах Гран-при в Красноярске и Москве, а также на мемориале Панина в Санкт-Петербурге
Алина Горбачева выступит на этапах Гран-при России в Красноярске и Москве.
Об этом бронзовый призер чемпионата страны по фигурному катанию рассказала после контрольных прокатов в Санкт-Петербурге.
«Я буду выступать на этапах Гран-при в Красноярске и Москве. На мемориале Панина-Коломенкина тоже буду выступать.
Какой контент нужен, чтобы быть конкурентоспособной? Не могу сказать, что есть определенный контент, при котором точно будет лидерство. Это совокупность всего», – сказала Горбачева.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
