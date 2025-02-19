Александр Энберт: «Горбачева на данный момент точно заслуживает запасное место в квалификации»
Алина Горбачева стала второй в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.
– Кто из девушек заслужил себе место в запасе на квалификационный турнир к Олимпиаде?
– Из девушек 100% Алина Горбачева. Прекрасный четверной сальхов. Несмотря на то, что второй не получился в произвольной программе (в финале Гран‑при), первый был исполнен хорошо. Я думаю, что это вопрос опыта и натренированности.
Она в этом сезоне практически на каждом турнире, если не на каждом, пробовала делать четверные. И есть ощущение, что ей это уже дается все легче и легче. И к следующему сезону, думаю, это станет ее очень уверенным элементом.
Поэтому, мне кажется, Алина Горбачева на данный момент точно заслуживает запасное место в квалификации», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт.
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