17

Александр Энберт: «Горбачева на данный момент точно заслуживает запасное место в квалификации»

Энберт считает, что Горбачева заслужила быть запасной на олимпийский отбор.

Алина Горбачева стала второй в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

– Кто из девушек заслужил себе место в запасе на квалификационный турнир к Олимпиаде?

– Из девушек 100% Алина Горбачева. Прекрасный четверной сальхов. Несмотря на то, что второй не получился в произвольной программе (в финале Гран‑при), первый был исполнен хорошо. Я думаю, что это вопрос опыта и натренированности.

Она в этом сезоне практически на каждом турнире, если не на каждом, пробовала делать четверные. И есть ощущение, что ей это уже дается все легче и легче. И к следующему сезону, думаю, это станет ее очень уверенным элементом.

Поэтому, мне кажется, Алина Горбачева на данный момент точно заслуживает запасное место в квалификации», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoСерия Гран-при России
Алина Горбачева
Александр Энберт
logoсборная России
женское катание
олимпийская квалификация
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Энберт: «На сегодняшний день Гуменник – самый сильный одиночник в России. Если считать финал Гран-при отбором на квалификационный турнир, Петр должен поехать»
39сегодня, 08:03
«Мы надеемся, что Аделия будет здорова, но безумные вещи случаются». Горбачева и ее тренеры репостнули сторис, в которой Алину назвали главной претенденткой на замену Петросян
485вчера, 02:03
«Хотелось выиграть триумфальнее. Хотя бы приличнее». Победа с ошибкой для Петросян – не победа
11116 февраля, 23:20
Рекомендуем
Главные новости
Кондратюк, Синицина и Кацалапов проведут мастер-классы в Москве
15 минут назад
Наталья Бестемьянова: «Очень надеюсь, что Аннабель Морозов сможет найти хорошего партнера и показывать высокие результаты»
124 минуты назад
Елизавета Худайбердиева: «За макияж мне прилетало всю жизнь. Люди либо восхищались, либо плевались с аргументами «куда с такой яркой внешностью столько краски»
10сегодня, 08:37
«Ткань моего костюма просвечивала. Приехала полиция нравов и настоятельно попросила исправить ситуацию». Худайбердиева о случае на шоу в Китае
4сегодня, 08:25
Александр Энберт: «На сегодняшний день Гуменник – самый сильный одиночник в России. Если считать финал Гран-при отбором на квалификационный турнир, Петр должен поехать»
39сегодня, 08:03
Дмитрий Козловский: «Сезон неудачный, было допущено очень много ошибок во время соревнований. Но искать какой-то инфоповод во всем этом – глупо и неправильно»
54сегодня, 07:28
Ягудин о современной молодежи: «Про деньги все. Раньше была какая-то идеология, спортом занимались, чтобы показать, что ты лучший из лучших»
36сегодня, 06:33
Расписание трансляций чемпионата четырех континентов в Сеуле: там выступят Самоделкина, Лью, Хигучи, Шайдоров, Миура, Гейниш и Чигирев, Чок и Бейтс
55вчера, 17:41
Road to 26 Trophy. Левито, Петрыкина, Йошида, Гутманн, Тальегард выступят с короткими программами
12сегодня, 06:29
Road to 26 Trophy. Аймо, Мемола, Ямамото, Васильев, Самойлов выступят с короткими программами
11сегодня, 06:29
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»
4716 февраля, 11:00
Екатерина Рыбакова: «В январе не стало моего папы, поэтому мне было морально очень тяжело. Большое спасибо моему партнеру и тренерам, которые поддерживали и смогли подготовить к турниру»
316 февраля, 10:35
Татьяна Тарасова: «Мишина и Галлямов катаются безошибочно. Это наша надежда на Олимпийские игры»
116 февраля, 10:00
Журова сравнила допинг-дела Валиевой и Синнера: «Мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам»
215 февраля, 14:40
Петр Чернышев и его 6-летняя дочь выступили с номером, посвященным Анастасии Заворотнюк
15 февраля, 13:35
«Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом». Миронова и Устенко о 3-м месте в ритм-танце
115 февраля, 09:47
Энберт о финале Гран-при России: «Выступают сильные спортсмены, которые вполне конкурентоспособны не только на европейском уровне, но и на мировом»
15 февраля, 09:32
Александр Акимов: «Подготовка к финалу Гран-при России пошла не по плану – в последний тренировочный день получил нелепую травму ноги»
14 февраля, 12:37
Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»
1213 февраля, 14:33
Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»
13 февраля, 14:09
Рекомендуем