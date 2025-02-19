Александр Энберт: «Горбачева на данный момент точно заслуживает запасное место в квалификации»

Энберт считает, что Горбачева заслужила быть запасной на олимпийский отбор.

Алина Горбачева стала второй в финале Гран -при России по фигурному катанию в Красноярске.

– Кто из девушек заслужил себе место в запасе на квалификационный турнир к Олимпиаде?

– Из девушек 100% Алина Горбачева. Прекрасный четверной сальхов. Несмотря на то, что второй не получился в произвольной программе (в финале Гран‑при), первый был исполнен хорошо. Я думаю, что это вопрос опыта и натренированности.

Она в этом сезоне практически на каждом турнире, если не на каждом, пробовала делать четверные. И есть ощущение, что ей это уже дается все легче и легче. И к следующему сезону, думаю, это станет ее очень уверенным элементом.

Поэтому, мне кажется, Алина Горбачева на данный момент точно заслуживает запасное место в квалификации», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт .